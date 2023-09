Nuovo ospedale di Cuneo, Gallo: "Bene la cabina di regia, ora l’assessore riferisca all’assemblea dei sindaci"

"Accolgo favorevolmente la convocazione, come presidente della Assemblea dei Sindaci della ASL Cn1, all'incontro organizzato dal prefetto Triolo su richiesta della Regione. In quella occasione, oltre a fare il punto della situazione, chiederò la formale audizione dell’assessore Icardi in Assemblea dei Sindaci.

Così commenta il sindaco di Busca e presidente dell'assemblea dell'Asl Cn1 in seguito alla convocazione dell'incontro relativo al nuovo ospedale di Cuneo previsto per il 4 ottobre in Prefettura.

A richiedere il meeting - in cui il territorio spera di poter ricevere aggiornamenti puntuali e concreti sull'iter di discussione del progetto e sui tempi di realizzazione - l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

Si tretterà del primo incontro ufficiale sulla questione dallo scorso maggio.

"Dobbiamo lavorare con trasparenza insieme a tutti i sindaci, cosicché i cittadini cuneesi abbiano contezza del percorso e certezza dei tempi" ha concluso Gallo nella sua nota stampa.