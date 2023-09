Silvia Moroni torna tra i banchi dell'Unisg di Pollenzo coi consigli del libro "Parla sostenibile"

Lunedì 2 ottobre alle 16 l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ospita l’incontro con Silvia Moroni, già studentessa dell’ateneo, autrice e green influencer nota come @ParlaSostenibile.

“Nata alla Pesciamorta in provincia di Pistoia, scappata a Bologna, Londra e Pollenzo, ma tornata alla Pesciamorta, ho girato in tondo per compiere la mia missione: parlare di sostenibilità. – così Silvia parla di sé e del suo progetto - Di formazione umanistica e masterizzata in cibo e sostenibilità (con un secondo Master in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico in atto), desidero aiutare le persone a diventare più sostenibili. Per questo ho creato Parla Sostenibile”.

Agli studenti di Pollenzo Silvia parlerà del suo lavoro di comunicatrice della sostenibilità, presentando il suo libro recentemente uscito per i tipi di Slow Food Editore “Parla Sostenibile”.

In questo volume di 176 pagine - con la prefazione di Francesca Michielin - Silvia condivide buone pratiche, i consigli e il nuovo linguaggio per diffondere il verbo green.

Dal cibo alla raccolta differenziata, fino all’abbigliamento, ai viaggi ma anche alla parità di genere, quello di Silvia è un racconto concreto di sostenibilità, che ricollega finalmente i nostri gesti di routine ai grandi numeri del cambiamento climatico, a prima vista così lontani.

Ai consigli pratici suddivisi per tematica, Silvia allega una ricca lista di referenze da leggere, guardare ma anche da giocare, oltre a un divertente quiz sul nostro impatto ambientale per migliorarlo di conseguenza; a chiudere il libro è una pagina dedicata ai gesti della giornata sostenibile, tutta da personalizzare.