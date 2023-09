All’Abet Bra premiati i dipendenti fedeli mentre persistono i timori per la recessione sui mercati

Come accade ogni due anni all’Abet Laminati, lo scorso sabato 23 settembre la storica industria braidese ha tenuto la consueta cerimonia di premiazione dei dipendenti che da 25 anni lavorano in azienda.

L’evento, che ha visto la presenza del sindaco Gianni Fogliato e di altre autorità, ha previsto un pranzo e la consegna di un omaggio a circa 25 persone che hanno raggiunto il quarto di secolo di anzianità nella società.

"La fedeltà alla nostra azienda, l’esperienza maturata in così tanto tempo sono un valore per noi", commenta l’amministratore delegato Ettore Bandieri. "L’Abet è fatta di uomini: sono loro a fare i laminati".

Cogliamo allora l’occasione per fare il punto della situazione: i non rosei segnali per il futuro espressi da Bandieri lo scorso luglio trovano ora conferma. "Se prima il pessimismo sembrava precoce, ora è chiaro a tutti: il mondo intero è in recessione e il nostro mercato sta soffrendo. Un aspetto positivo è però che la decrescita degli ordini riscontrata nei mesi scorsi si è fermata, anzi agosto e settembre sono andati leggermente meglio. Il trend si è dunque invertito, ma rimane comunque su valori bassi".