Gruppo 3C di Savigliano cerca figura commerciale

Gruppo 3C è un’azienda informatica che fin dal 1995 opera su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento al Nord Ovest, negli anni abbiamo saputo distinguerci come system integrator, implementando costantemente le tecnologie proposte ai nostri clienti e mantenendo un focus alto sulla sicurezza informatica.



Il candidato/a si occuperà di:

• gestione e sviluppo del portfolio clienti;

• pianificazione della strategia di vendita in accordo con la Direzione Commerciale;

• continuo monitoraggio degli obiettivi aziendali;

• attività di reportistica;

• attività di prevendita e contatto con i distributori.



Principali caratteristiche richieste

• esperienza di almeno 3 anni dell'ambito IT System Integrator), nell'area vendite oppure tecnica;

• determinazione e focus al raggiungimento di obiettivi sfidati;

• orientamento al problem solving;

• buona conoscenza della lingua inglese;

• diploma/laurea preferibilmente a indirizzo informatico o economico.



Offriamo inserimento diretto in un ambiente giovane, stimolante e orientato al cambiamento.



Mandare il curriculum a Info@gruppo3c.com