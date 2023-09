Resté: la narrazione territoriale e la scoperta del patrimonio attraverso la figura del conte Rangone

Il progetto “Resté” promosso dalla Parrocchia San Lorenzo di Rodello si snoda attraverso i Comuni di Diano d’Alba, Montelupo e Rodello. Tratto distintivo che accomuna i luoghi dell’iniziativa è l’ambiente naturale che nel corso di un tempo i suoi abitanti hanno trasformato. Qui a partire dal ‘700 la famiglia dei Conti Rangone si delineò come figura chiave del territorio, attore fondamentale del cambiamento. I Conti Rangone e il personaggio di Carlo Francesco, importante architetto, sono alla base di una storia comune di questi luoghi fatta di progetti ed edifici: dalle origini della casata a Montelupo alla chiesa dedicata alla Vergine Maria, le chiese parrocchiali di Rodello (S. Lorenzo) e Diano d’Alba (S. Giovanni), la tenuta dianese di “Spianamento”.

Prendere le mosse dalla figura del Conte Rangone, dai suoi luoghi e architetture, significa costruire una narrazione condivisa e plurale: Resté.

La parte di Langa che promuove Resté è un luogo che per secoli ha sopportato la fatica dei sacrifici legati alla coltivazione della terra. Questa perseverante fedeltà alla fatica negli ultimi decenni si è trasformata nella ricchezza di queste zone: quella devozione ai ritmi lenti della natura, che ha preservato la bellezza del paesaggio e la qualità della vita e dei prodotti, oggi è il motivo che porta persone da ogni dove nelle Langhe.

Un progetto che muove da quello che c’è, dagli elementi fisici a quelli culturali, propri della comunità che abita questi luoghi e della sua storia, senza proporre un intervento di costruzione ma un progetto di narrazione del territorio e delle sue peculiarità (patrimonio, paesaggio, storia, enogastronomia, memoria e folklore).

Un racconto, dunque, “resté” come il “restare” piemontese, per fermarsi ad ascoltare e a scoprire.

Resté è l’esortazione agli abitanti a restare in questa parte di Langa non per mancanza della capacità di andarsene ma per il riconoscimento del valore delle proprie radici che si è fatto qualità oggettiva

La narrazione condotta dalla redazione di “Lucy sulla cultura”, che si è occupata della scrittura e dei profili dei personaggi, delle psicologie, che andranno ad animare i luoghi del Rangone: Diano d'Alba, Montelupo Albese e Rodello.

Come afferma la redazione di Lucy sulla Cultura: «Le psicologie sono strumenti duttili, pensate per suscitare curiosità in chi ascolta, turisti o abitanti che siano: sono state costruite per suscitare interesse e desiderio di tornare nei primi e voglia di raccontare ad altri i valori e le peculiarità del territorio nei secondi.

La linea narrativa parte dall’identità che è strettamente legata alla terra e al paesaggio, che diventa visione dell’esistente e capacità di creazione, architetture ed enogastronomia in particolare, ma anche altre forme creative meno evidenti che vengono curate e tutelate».

A partire dalla storia, dalle sei maschere ideate: il Conte Carlo Francesco Rangone, il prete, la masca, il contadino, la chisinera e il giovane figlio dei due, la compagnia teatrale dei Magog si occuperà dell’apertura dei beni individuati e della loro animazione attraverso incursioni teatrali, piccoli spettacoli per coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo, per portarlo alla scoperta del territorio e delle sue molte anime.

Continua la redazione di Lucy: «Le architetture - le pietre - sono un paratesto, una cornice narrativa cui si muovono e agiscono i personaggi, sono il patrimonio materiale entro cui si sviluppa ed evolve il patrimonio immateriale dei valori. Le architetture sono il frutto di una visione del territorio che si trasforma in edificio e diventa punto di riferimento.

Le chiese, i loro campanili, marcano il paesaggio materiale, rendono riconoscibili i paesi e rendono possibile sentire di appartenere alla propria comunità anche da lontano. Quelle architetture, uniche e inconfondibili, comunicano alle persone che fanno parte di quelle comunità, che lì ci sono le proprie origini, che lì si trova la propria casa, che quello è il posto in cui tornare».





I visitatori - immersi nella storia del Rangone e nelle storie del territorio - saranno poi condotti attraverso i luoghi, alla scoperta dei percorsi che connettono i tre Comuni promuovendo un turismo lento e sostenibile.

Oltre alle manifestazioni la narrazione continuerà attraverso una proposta ludica di “landscape escape”, una caccia al tesoro attraverso l'app di Resté che permetterà di conoscere il patrimonio artistico culturale legato al Rangone e ai suoi luoghi:

Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, Rodello

Spianamento San Sebastiano, Diano d’Alba

Chiesa parrocchiale di San Giovanni, Diano d’Alba

Chiesa parrocchiale della Vergine Assunta, Montelupo Albese





Il progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo, all’interno del bando “Territori in Luce” vede, oltre alla Parrocchia San Lorenzo di Rodello, i tre Comuni, Lucy sulla Cultura e i Magog, altri importanti enti e istituzioni del territorio: l’associazione UnTerritorio per il coordinamento dell’iniziativa, il Politecnico di Torino per la parte di ricerca storico-archivistica sulla figura del Conte Carlo Francesco Rangone, la Pro Loco di Rodello, il MUDI e altre importanti realtà del comparto turistico e produttivo.

Da settembre fino a dicembre, ogni fine settimana (sabato pomeriggio e domenica tutta la giornata) i personaggi del progetto si troveranno alternativamente nei Comuni di Diano d’Alba, Montelupo Albese e Rodello presso i luoghi dell’iniziativa per mettere in scena le tante storie e promuovere nuovi percorsi di scoperta del nostro territorio.

Maggiori informazioni, calendario e date, su:

https://www.instagram.com/reste_narrazione_territoriale/

https://www.facebook.com/restenarrazioneterritoriale

https://restee.it