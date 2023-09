All'Abbazia San Dalmazzo di Borgo il concerto benefico "Una musica per la vita"

Sabato 30 settembre alle ore 21 presso l'abbazia di San Dalmazzo di Pedona in piazza XI febbraio 4 a Borgo San Dalmazzo si svolgerà il concerto "Musica per la vita".

Le offerte raccolte verranno devolute all’ associazione di volontariato "Tengo al Togo" per sostenere i progetti in ambito sanitario e scolastico.

Musiche di Ludwig Van Beethoven Sinfonia n. 7 op. 92 in La Maggiore Franz Schubert Sinfonia n. 4 in Do Minore D 417 eseguite dall'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (OSAI). Direttore: Paolo Flam

L'ingresso sarà libero.

Le offerte raccolta verranno devolute all’ associazione di volontariato Tengo al Togo per sostenere i progetti in ambito sanitario e scolastico.