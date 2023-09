Boves, a Fontanelle torna la festa dei Santi Coronati

Per salutare l’arrivo dell’autunno in città, nel weekend torna la festa dei Santi Coronati di Fontanelle. Il primo appuntamento della manifestazione sarà venerdì 6 ottobre alle ore 20 con la Gran Sagra della Bagna Cauda sotto il tendone riscaldato. Prenotazioni entro mercoledì 4 ottobre (fino ad esaurimento presso la merceria “Chiari di luna” e Macelleria da Davide. Per informazioni: 347.4451003.



A partire dalle ore 21 Gara di Belotte al bar Yenga.



Sabato 7 ottobre alle ore 20 il secondo appuntamento con la Gran Sagra della Bagna Cauda sotto il tendone riscaldato. Prenotazioni entro mercoledì 4 ottobre (fino ad esaurimento presso la merceria “Chiari di luna” e Macelleria da Davide. Per informazioni: 347.4451003.



A partire dalle ore 21 Gara di Belotte al bar Yenga.



Domenica 8 ottobre, a partire dalle ore 10 grande apertura della mostra ortofrutticola con mercato e scambio dei giocattoli tra i piccoli commercianti. Su prenotazione entro sabato 7 ottobre presso la merceria “Chiari di Luna”.



Alle ore 15 giochi popolari per bambini dell’asilo, elementari e medie.



Grande dimostrazione di Antichi Mestieri con le attrezzature di una volta di Varrone Luigi. Distribuzione frittelle di mele.



Alle ore 16 il Concerto con il gruppo Rock’n Roll “Beat Circus”. A partire dalle ore 17,15 al via il Rafting delle paperelle nella Cumuna.



Venerdì 13 ottobre a partire dalle ore 19,30 appuntamento con il gusto con l’open bar con patatine fritte e rostelle. Dalle ore 21 si balla a suon di musica occitana sotto il tendone riscaldato con il gruppo Lou Pitakass.



Sabato 14 ottobre dalle ore 19 Santa Messa in San Lorenzo e, a seguire grande “Sina’t la cumpagnia d’encurunati”. Prenotazioni entro mercoledì 4 ottobre (fino ad esaurimento presso la merceria “Chiari di luna” e Macelleria da Davide. Per informazioni: 347.4451003.



Dale ore 22 Dj set con Mattia Dutto.



Domenica 15 ottobre a partire dalle ore 10 la mostra fotografica “I nostri amis bau bau a quat piote”.



Ore 14,15 processione e benedizione accompagnata dalla Banda Musicale di Boves “La Rumorosa” e dalle Majorettes di Barge e cambio consegne.



A partire dalle ore 16 grande castagnata con vin brulè. Seguirà una piccola dimostrazione di educazione di base, obbedienza, tricks e avvicinamento all’Agility Dog a cura di Monica.