Cavallermaggiore celebra l'eccellenza sportiva locale: un omaggio alle stelle del territorio

Il consiglio comunale di Cavallermaggiore di mercoledì 27 settembre si è aperto con un momento di riconoscimento che l’amministrazione cittadina ha voluto organizzare per complimentarsi con 3 realtà associative cavallermaggioresi che negli ultimi 2 anni hanno raggiunto eccellenti risultati sportivi a livello regionale e nazionale.

Una tradizione, quella del riconoscimento agli atleti locali, lanciata durante l’amministrazione del compianto sindaco Antonio Parodi, proseguita con il primo mandato dell’attuale primo cittadino Davide Sannazzaro e poi interrotta in periodo pandemico.

A premiare le atlete e gli atleti nella sala incontri “Turcotto” sono stati il sindaco Davide Sannazzaro e il consigliere delegato allo sport Michelangelo Cigna, che hanno consegnato una pergamena simbolica ai rappresentanti delle associazione sportive dilettantistiche (Asd).

Sono state premiate: per la Sylphide danza di Monica Garis: Elisabetta Bobu e Melissa Sorrentino, terze classificate a “città in Danza” tappa piemontese della categoria junior danza moderna, a Collegno il 7 maggio, e prime classificate nella stessa categoria a “Città in Danza” nella finale nazionale di Roma, l’8 luglio scorso.

Ilaria Abbà, Stella Sandrone e Rachele Grosso hanno partecipato a entrambi i concorsi: a Collegno non sono salite sul podio ma sono state premiate per la loro esibizione e grazie al punteggio ottenuto si sono qualificate per la finale di Roma.

Per lo Shotokan Karate Cavallermaggiore Asd, dei maestri Massimo Spertino e Antonino Viola, nella prima giornata quattro sono stati i titoli italiani conquistati dalla società di Cavallermaggiore ai Campionati Italiani di karate tradizionale della Federazione Shotokan Karate International-Italia che si sono svolti il 6 e 7 maggio a Bellaria Igea Marina (Rimini)

Premiato con la medaglia d’oro Mirko Mastrorillo nella categoria kata (figure) master cinture marroni individuale;

Medaglia d’argento per Walter Bonino nella categoria kata master cinture

marroni individuale.

Medaglia d’argento per Alessia Mina nella categoria kumite (combattimento) seniores cinture marroni individuale.

Medaglia d’argento per Antonino Viola nella categoria kumite, seniores cinture nere a squadre.

Molto buone anche le prestazioni delle altre due atlete della Skc – Asd, Licia Carena e Sofia Gentile, che si sono distinte sia nel kata individuale che nel kata a squadre.

Nella seconda giornata si sono svolte le competizioni per gli atleti più giovani afferenti alle categorie speranze e juniores, le quali comprendono sportivi di età compresa fra i 6 ed i 17 anni, tra i quali hanno ben figurato Michele Bonino, Ettore Spertino e Matilde Bonino, che hanno affrontato con coraggio le prove di kata e kumite, arrivando a sfiorare il podio a questo importante appuntamento stagionale.

Per le fatine della Palestra Joy’sm Asd di Ivan Bruno l’amministrazione ha premiato per i risultati della stagione 2022/23 alle Regionali del Coni-Pgs: Alice, Magda, Beatrice, Francesca, Alessia, Letizia e Giada sul podio piemontese di categoria.

Ai 4 attrezzi maggior numero di podi di categoria tra le 21 squadre piemontesi

Ai nazionali del ConI-Pgs: 1ª classificata al campionato italiano di Team acrobatico coreografico è stata Beatrice San Martino campionessa italiana 2023 ai 4 attrezzi e secondo posto per Alessia Sardo (su 100 finaliste della leva 2010/2011).

Il 3° posto nazionale di squadra se lo è aggiudicato il Team Avalle, Sardo e San Martino.

La medaglia d’oro alle parallele è stata vinta da Letizia Bonino nella categoria Under 15 mentre la medaglia di bronzo da Sofia Pipino nella categoria Under 15.