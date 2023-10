Savona, il secondo Show Cooking aperto a tutti al Mercato Civico

Il secondo show cooking, aperto al pubblico , gratuitamente , ma solo su prenotazione (attraverso il sito https://www.eventbrite.it/ o telefonicamente allo 019 831 4288, o email staff@flagsavonese.it), vedrà la partecipazione degli chef Franco Impieri, Gregorio Meligrana e Antonio Cefalo dell'Associazione Cuochi Savona, del sommelier Gianni Boffredo della Rete di Impresa Vite in Riviera e dell'Ittiturismo Alalunga che racconterà esperienze e curiosità della pesca savonese.

"Il mare è servito!" è l'occasione per "mettere alla prova" le nuove cucine mobili acquistate dal FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese, con il fondo P.O. FEAMP 2020-2024. La prima delle due cucine mobili, a Savona, è posizionata proprio al Mercato Civico e affidata in gestione al Comune di Savona che, nei prossimi dieci anni, dovrà organizzare show cooking ed eventi per promuovere e valorizzare il pescato ligure e la pesca professionale.