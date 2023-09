Svelato il programma del Festival dei Luoghi Comuni 2023 "Pensati giovane"

Sabato 21 e domenica 22 ottobre a Cuneo, il Festival dei Luoghi Comuni propone una serie di laboratori per famiglie, incontri e appuntamenti artistici da cerchiare di rosso sul calendario e che si intrecciano con il tema di quest’edizione della manifestazione, “Pensati giovane”. Si va dalle “Passeggiate fuori dai luoghi comuni”, vere e proprie visite guidate in città alla scoperta degli interventi dell’artista Clet Abraham, alla magia de “La cuccia di Snoopy”, con la creazione di storie partendo da luoghi e oggetti caratteristici dei Peanuts, sino alla scoperta dei profumi della vita con “Presi per il naso”. La partecipazione agli eventi è gratuita, ma è comunque obbligatoria la prenotazione su Eventbrite.it.



“Il Festival dei Luoghi Comuni 2023 offre opportunità di interazione e riflessione a tutti i suoi visitatori – dichiara Andrea Borri, presidente dell’Associazione Culturale Cuadri che organizza il Festival dei Luoghi Comuni - . Di Clet Abraham, artista internazionale d’origine bretone e fiorentino d’adozione, apprezzeremo gli interventi urbani sulla cartellonistica stradale del centro di Cuneo, mentre con ‘La cuccia di Snoopy’ si tenterà di vincere la paura di crescere. Infine, con ‘Presi per il naso’ scopriremo cosa rivelano di noi le nostre preferenze olfattive”.



Le “Passeggiate fuori dai luoghi comuni” si svolgeranno nel corso delle giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre, con partenze ripetute da via Silvio Pellico per arrivare in piazza Torino e viceversa. L’artista Clet Abraham illustrerà ai presenti i delicati inserimenti di sticker di sua ideazione e realizzazione sui segnali stradali del centro di Cuneo, creando un percorso che invita a riflettere sui valori della condivisione, della socialità, del clima e della pace.



Alle ore 15.30 di sabato 21 ottobre lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma, 15) ospiterà “La cuccia di Snoopy”, con Eleni Molos e Mario Mucciarelli. Gli amanti dei Peanuts sanno bene che gli oggetti sono sempre stati occasione per scatenare la fantasia di Snoopy, Charlie Brown e tutti i loro amici e proprio partendo da essi si punterà a coinvolgere i presenti, inventando storie e tornando così bambini per qualche ora.



Domenica 22 ottobre, invece, alle ore 15.30 il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1) si animerà con l’incontro e laboratorio “Presi per il naso”, incentrato sulle peculiarità dell’olfatto, tra età, genere, cultura e miti da sfatare grazie alle competenze della creatrice di profumi e ricercatrice Diletta Tonatto e della dottoressa Daniela Servidone, psicoanalista.



Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale Cuadri, realizzato in collaborazione con Limes – Rivista italiana di geopolitica, il magazine Topolino e Panini Comics, Europe Direct di Cuneo, Off Topic e Pour Parler, con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Comune di Cuneo e il sostegno di Banco Azzoaglio e ACDA.