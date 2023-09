Torna "Una manovra per la vita" a Savigliano e Saluzzo: in piazza medici, infermieri e volontari del soccorso

La SIMEUP (Società Italiana di Emergenza Urgenza Pediatrica) organizza ogni anno una giornata nazionale con l’obiettivo di diffondere nella popolazione la conoscenza delle manovre salvavita.



Sabato 7 ottobre, giornata “una manovra per la vita” l’Asl CN1 interviene con postazioni in due sedi: a Saluzzo in piazza Risorgimento ed a Savigliano in piazza Santarosa. Tra le ore 15,30 e le 18,30 saranno presenti volontari del soccorso insieme a medici e infermieri dell’ospedale, istruttori certificati SIMEUP, a disposizione di chi vorrà prendere parte all’iniziativa. Saranno svolti brevi corsi gratuiti della durata di 15-20 minuti, ripetuti nel corso della mattinata. I partecipanti verranno addestrati con l’ausilio di specifici manichini, allo scopo di acquisire le abilità pratiche necessarie. Si richiede la collaborazione degli enti locali e delle scuole per la pubblicizzazione dell’evento.



Ancora troppo incidenti per inalazione di corpi estranei. E’ importante intervenire subito.



Secondo i dati ufficiali ISTAT il 27% delle morti classificate come “accidentali” nei bambini da 0 a 4 anni avviene per soffocamento causato da inalazione di cibo o corpi estranei. Passando nelle fasce di età successive la percentuale di morti per soffocamento diminuisce progressivamente ma rimane comunque ai primi posti tra le cause accidentali. Nella fascia 0-4 anni l’inalazione di corpi estranei è la seconda causa di morte accidentale dopo gli incidenti stradali. Trasformando le percentuali in valori assoluti risulta che ogni anno in Italia si verificano in media 270 casi di inalazione di corpi estranei in bambini. Anche recentemente le cronache hanno riportato notizie di bambini deceduti per soffocamento.



Saper soccorrere un bambino vittima di inalazione di corpo estraneo permette di salvargli la vita. In questi casi bisogna agire subito, di persona. La soluzione di delegare l’assistenza ai servizi di soccorso ritarda la probabilità di sopravvivenza senza esiti. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza è necessario iniziare ad intervenire perché dopo pochi minuti di arresto cardio-respiratorio si verificano esiti cerebrali permanenti. E’ importante che tutti conoscano queste manovre.