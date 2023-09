L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 29 settembre al 6 ottobre

ARIETE: Ne risentirete assai della Luna che, facendosi piena il 29 settembre nella vostra costellazione, procaccerà un latente nervosismo e la propensione a commettere errori di valutazione in ambito privato o materiale, così come non vi sarà facile capire le vere intenzioni di un individuo furbetto e problematico. Marte opposto al Sole invece raccomanda prudenza in ogni settore al fine di non incappare in inconvenienti. Sabato e domenica all’insegna dell’imprevedibilità.

TORO: Essendo la ruminazione mentale una vostra prerogativa, sotto l’influsso di Giove, tenderete a tornare e ritornare sul medesimo punto a costo di sembrare noiosi ma mai come ora necessitate di comprendere delle situazioni oscure o deve non ve la si conta giusta. Qualche corruccio proverrà dall’attività, dalla salute di un congiunto o da un partner caparbio e impenetrabile. Dovrete altresì sopperire a delle spese, sopportare dei lagnosi e chiarire un equivoco.

GEMELLI: La duplice personalità Geminiana si farà sentire per mezzo di sbalzi umorali, contrastanti emozioni e tanta voglia di starvene in santa pace. In pochi riusciranno a comprendervi e, in uno scatto d’ira, potreste offendere un paio di interlocutori. Attenti anche negli acquisti al fine di non beccare una bidonata ed approfittate del sestile del plenilunio per tagliare unghie, capelli o rinnovare qualcosa nell’ambiente. Novelle o sorprese giungeranno invece da amici o parenti.

CANCRO: Immediati ed intuitivi dovreste ascoltare quel sesto senso che vi contraddistingue al fine di inquadrare soggetti sfuggenti, scansare rogne o portare avanti un progetto. La corrente settimana non lascerà requie al punto di giungere a sabato con la testa fumante e una fiacca dilagante ma basterà combinare qualcosa di carino con chi alletta o evadere dal consueto habitat per ripristinarvi e sollazzarvi. Invito da non declinare. Propensione a raffreddori o incomodi intestinali.

LEONE: A parte contrattempi di comune amministrazione i prossimi giorni vi vedranno spettatori e protagonisti di fatti veramente eclatanti comprese parentesi che si chiudono a favore di innovazioni che mai più avrete ipotizzato pigliassero una piega così appagante. Di faccende da sbrigare ne avrete tante e non sempre incontrerete l’altrui approvazione ma proseguite imperterriti per la vostra viuzza e i successi non mancheranno. Alcuni nativi parteciperanno a sagre, fiere o cene.

VERGINE: Non credete a tutto ciò che vi verrà riferito in quanto la verità ha sempre due facce e starà a voi capire qual è quella giusta basandovi sul ragionamento e fidandovi unicamente dell’istinto. Il trigono di Giove vi sosterrà in imprese e finanze mentre l’opposizione del severo Saturno minerà leggermente il settore affettivo oppure favorirà ritardi portandovi a sbuffare da mattino a sera. Vi ritroverete con un’amica e, nel week end, vi caverete uno sfizietto. Disturbi stagionali.

BILANCIA: Oscillando tra dubbi e presunte certezze camminerete sul filo del rasoio almeno finché non vi verrà dato un responso o una risposta su ciò che sta maggiormente a cuore tirando, solo dopo, lunghi respiri di sollievo. Cercate comunque di essere ottimisti anche se ultimamente le cose non sono filate alla perfezione. Il comportamento di una femmina lascerà di stucco mentre in casa tirerà aria di burrasca causa l’intromissione di non si fa i cavoli propri. Domenica sbarazzina.

SCORPIONE: Testardi, misteriosi, fascinosi, non vi confiderete facilmente preferendo ingollare rospetti piuttosto di cianciare senza potervi fidare… Ma ciò è un bene visto che, a parte un paio di soggetti validi e sinceri, siete attorniati da falsità e ambiguità. Se l’anno fin qui non è stato eccelso sappiate che, grazie ad un Saturno clemente e ad un guizzo di fortunella, riuscirete negli intenti, gioirete per un evento o alleggerirete un fardello malgrado un comunicato vi lasci quasi senza fiato.

SAGITTARIO: Non andandone una dritta vi porrete un fracco di interrogativi senza capire dove alloggino il torto e la ragione ma rammentate che, dopo il tour de force estivo, avrete le idee più chiare su come agire, visto che succederanno delle cose preposte a farvi togliere i salsicciotti dagli occhietti accantonando quell’ingenuità che a volte vi fa sembrare fessi. Recupererete dei soldini, allontanerete una “gatta morta” e farete valere le vostre ragioni. Attenti a non stancarvi troppo!

CAPRICORNO: E’ ora di accantonare il malumore e guardare fiduciosamente ad un autunno carico di promesse. Se appartenete alla stirpe degli eterni pessimisti dovrete ricredervi ed attendere pazientemente la maturazione di beati eventi. Cercate però di uscire dal guscio, frequentare gente allegra, limitare le polemiche e presto avrete la vostra rivincita. I single imbastiranno una singolare amicizia, gli accoppiati battibeccheranno ma il week end sarà, per quasi tutti, senza affanno.

ACQUARIO: Assaporate ogni attimo di questa stagione pazzerella incorporando nella quotidianità uno spizzico di buonumore e di ilarità partendo dal presupposto che mugugnare e rimuginare serve unicamente a stare male. Via libera quindi ai progetti, alle novelle conoscenze, ai ritrovi ruspanti e a quella positività capace di fare miracoli anche se qualcuno proverà a farvi arrabbiare. Non da escludere corrucci per anzianotti, equivoci con colleghi e sorpresine domenicali.

PESCI: Abbiate le idee chiare sul come impostare l’imminente avvenire ascoltando soltanto la voce del cuore e riflettendo prima di prendere significative decisioni! Di fatterelli buffi ve ne accadranno a iosa così come il contegno di qualcuno connesso con la casa, la parentela, le amicizie o le finanze, vi lascerà ammutoliti. Un vecchio problema scemerà e, malgrado si tenti di minare la vostra serenità, fate spallucce e pensate a voi stessi. Visite o simpatici combini nel fine settimana.

È tra le stelle che, di notte, i pensieri cercano un posto dove poter dormire…