Consiglio provinciale, compromesso sull’edilizia ospedaliera a Cuneo

L’avvicinarsi della data delle elezioni regionali complica la vita politica della quasi “Grosse Koalition” (quasi perché all’appello manca, come noto, Fratelli d’Italia,ndr) che governa la Provincia.

Si è rischiata la spaccatura su un ordine del giorno in merito allo scottante tema dell’ “edilizia residenziale ospedaliera nella città di Cuneo” perché Lega e Forza Italia, forze politiche di maggioranza in Regione, non erano intenzionate a votarlo così com’era stato predisposto.

Il tema era relativo al protocollo di intenti, sottoscritto dalla Provincia di Cuneo, contenente il cronoprogramma sulla realizzazione del nuovo ospedale hub di Cuneo.

A questo proposito è in calendario un incontro in Prefettura per mercoledì 4 ottobre.

Non è stato facile trovare l’intesa in Consiglio e le premesse non erano delle migliori ma alla fine il presidente Luca Robaldo, lavorando di cesello, ha fatto sì che venisse raggiunto un compromesso.

Questo il testo – gioco forza edulcorato - votato alla fine del braccio di ferro:

“Il Presidente della Provincia, in virtù della partecipazione dell’Ente da lui rappresentato all’incontro, organizzato dalla Regione Piemonte, si impegna a farsi parte diligente nel richiedere:

- quale sia la scelta operata riguardante le procedure di finanziamento, PPP o fondi pubblici;

- il definitivo cronoprogramma degli adempimenti necessari ed indispensabili per addivenire alla progettazione e cantierizzazione del nuovo hub Santa Croce – Carle di Cuneo”.