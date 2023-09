A Dronero, nella zona di viale Sarrea, si cerca Fiocco

Si chiama Fiocco ed è un tenerissimo micio bianco e nero. Ieri sera, giovedì 28 settembre, verso le ore 22 si è allontanato dall’abitazione dei suoi padroni in via Cauri a Dronero (zona viale Sarrea).



Macchie nere su corpo e musetto nella parte delle orecchie, zampine bianche, coda nera e una macchietta nera sul nasino. “È un po' pauroso - raccontano i padroni -, per cui potrebbe essere nascosto da qualche parte qui vicino e non conosce bene la zona.”



Chiunque vedesse Fiocco o pensi si tratti di lui, è pregato di telefonare ad uno dei seguenti numeri: 347 5502188 / 328 6492591.