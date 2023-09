Una serata dedicata alla montagnaterapia e all'inclusività con l'Asl CN2 [VIDEO]

L'ASL CN2 e l’Associazione Culturale CIP - Cinema Inclusione Partecipazione di Torre Pellice presentano, durante la serata “Montagna, inclusione e benessere” due cortometraggi ambientati in alta Val Pellice; due brevi film che coniugano il piacere di stare insieme, la passione per la montagna e l’inclusione di persone con disabilità in attività che permettano di condividere l’aria e le emozioni delle terre alte.

“Montagna, inclusione e benessere”

Mercoledì 11 ottobre 2023 – ore 20,30

Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno

(ingresso libero)

Il cortometraggio “Legati per la libertà” è stato realizzato nel 2021 dal gruppo di studenti “ScuolaCinemaLab” dell’Istituto Agrario Arturo Prever di Osasco: un gruppo di 12 compagni di scuola, inclusivo di 5 studenti con disabilità e di altri con Bisogni Educativi Speciali, organizza un’escursione in montagna, ispirandosi ad alcune figure, come il partigiano e alpinista Willy Jervis, che hanno legato la loro vita alla passione per la montagna e allo spirito di libertà; una breve ma intensa esperienza di condivisione e di solidarietà.

Gli stessi studenti, insieme al loro insegnante e coordinatore del gruppo, una volta terminato il percorso scolastico hanno costituito l’Associazione Culturale CIP - Cinema Inclusione Partecipazione, con l’obiettivo di proseguire l’attività culturale e utilizzare lo strumento cinematografico come leva di inclusione sociale.

Il primo prodotto dell’Associazione CIP, nel 2022, è stato il cortometraggio “Siamo rovinati”, realizzato in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo (CISS) e il Club Alpino Italiano, sezione di Torre Pellice. Si tratta di un docu-film che narra un’esperienza di Montagnaterapia di quattro centri diurni del CISS (di Pinerolo, Torre Pellice e Vigone), con il supporto di alcuni volontari del CAI. Gli utenti dei centri diurni, protagonisti del film, raccontano, più che gli aspetti tecnici o riabilitativi del Progetto Montagnaterapia, la loro esperienza e le loro emozioni a contatto con la natura e la montagna, rivelando uno sguardo sensibile ed originale.

Dopo le proiezioni, verranno esposte e confrontate alcune esperienze di Montagnaterapia; il Direttore Generale ASL CN2, Massimo Veglio, con l'autore e coordinatore dei due cortometraggi Marco Ramotti e i Direttori dei Consorzi Servizi Sociali di Alba, Bra e Pinerolo (Marco Bertoluzzo, Fabio Smareglia e Monique Jourdan), coordinerà gli interventi di operatori sociosanitari coinvolti in progetti legati alla montagna per persone con disabilità o fragilità delle ASL di Alba-Bra, Torino e Pinerolo e con esperti del Club Alpino Italiano.