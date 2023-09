Dronero, due giorni per immaginare le comunità di domani partendo dalla scuola e dai giovani

Si inizia oggi, venerdì 29 settembre alle ore 19 in sala Milli Chegai (Terrazza del Teatro Civico di Dronero con l’apertura della nuova sala Milli Chegai, l’accoglienza degli ospiti e presentazione della serata; a seguire l’inaugurazione della sala e del progetto Dfactory, firma del Patto Educativo di Comunità del progetto CostellAzioni; quindi aperitivo.

Alle ore 20:45 nell’aula magna dell’I.C: Dronero in piazza Battaglione Alpini Dronero, Visioni e percorsi: scuola e comunità. Una Tavola rotonda sul tema della scuola come polo educativo di comunità. Interverranno: Anna Granata, pedagogista dell’Università Milano-Bicocca; Davide Boniforti, psicologo di comunità di Rete Metodi&Aleph di Milano, Franca Beccaria, ociologa, Eclectica+ Ricerca e formazione impresa sociale

Domani, sabato 30 settembre dalle ore 9 alle ore 12 nuovamente nella sala Milli Chegai, Esercizi di immaginazione: prospettive per la comunità di domani

Noau / officina culturale e Cooperativa Momo, animeranno una mattinata di work café dedicata al tema “Poli educativi di comunità”. Laboratorio guidato per amministratori, insegnanti, educatori, genitori e famiglie per immaginare insieme la scuola del futuro e le connessioni tra poli scolastici e bisogni del territorio. Laboratorio preparato con la consulenza e supervisione a distanza di Davide Boniforti, esperto in facilitazione e coinvolgimento delle comunità educanti

Sempre sabato dedicato ai più piccoli dalle ore 9 alle ore 12 nel teatro, Gioco/azione: uno spazio per riflettere giocando. Per favorire la partecipazione dei genitori al work cafè verrà contemporaneamente organizzato uno spazio morbido di gioco per bambini 0-5 nella sala Milli Chegai e un laboratorio di gioco ed espressione corporea, per bambini 5-11 anni, a cura di OPS - Officine Per la Scena e Cooperativa Momo

Per tutti: pausa caffè per bambini e adulti offerta dal progetto.

La due giorni organizzata dal Comune di Dronero vede la collaborazione di: AFP, MOMO, noau / officina culturale, Istituto Comprensivo, Parrocchia di Dronero; la partecipazione di OPS ed ha il sostegno di CSP, nell’ambito del progetto Una nuova scuola per una nuova comunità Bando Next Generation School e Fondazione CRC, nell’ambito del progetto [d]factory Bando Spazio Giovani