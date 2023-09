La Giornata del ‘Sì’ ad Aido, con il Gruppo di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po

La donazione degli organi è un gesto di generosità e solidarietà che può dare una nuova possibilità di vita a chi ne ha bisogno. In Italia, l'Aido, associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule è da cinquant'anni un faro di speranza per migliaia di persone in attesa di un trapianto salvavita.

Ma Aido è molto più di un semplice ‘sì’ alla donazione è un movimento che ha radici profonde nel tessuto sociale italiano, promuovendo la cultura della solidarietà e sensibilizzando il pubblico su un tema di vitale importanza.

I prossimi 30 settembre e 1 ottobre, in numerose piazze italiane, si terrà la ‘Giornata del Sì ad Aido 2023’, un evento che celebra non solo l'atto di dire 'sì' alla donazione di organi, tessuti e cellule, ma anche il ruolo importante che Aido ha svolto 50 anni a livello nazionale e per 30 a livello locale con il Gruppo di Bagnolo Piemonte, Barge, Valle Po.

“Oltre 8 mila persone nel nostro paese sono in attesa di una chiamata che potrebbe significare la differenza tra la vita e la morte –spiega Bruno Vottero presidente del Aido Gruppo di Bagnolo Piemonte, Barge, Valle Po, - per alcuni di loro, purtroppo, quella chiamata non arriverà mai. Questo è il motivo per cui l'opera di sensibilizzazione ed educazione condotta dall’Aido è così fondamentale.

La ‘Giornata del Sì ad Aido’ – afferma Vottero - offre a tutti noi l'opportunità di contribuire a questa causa.

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre in molte piazze italiane saranno presenti i volontari Aido per informare i cittadini per una scelta consapevole in tema di donazione di organi, tessuti e cellule post mortem”.

Durante le due giornate dedicata alla donazione degli organi e tessuti nei punti Aido si potrà ritirare una pianta di anthurium, simbolo di vita, dando così un aiuto concreto ai progetti che si portano avanti tutti gli anni nelle scuole, nelle piazze, negli incontri pubblici per sensibilizzare sull’importanza della donazione.

I punti informativi nel territorio del Gruppo Aido di Bagnolo Piemonte, Barge, Valle Po sono:

Bagnolo Piemonte capoluogo : domenica 1 ottobre, sul sagrato della chiesa di San Pietro dalle 8,30 alle 12.

Villar Bagnolo: domenica 1 ottobre, sagrato della chiesa dalle 9,30 alle 12.

Villaretto di Bagnolo: domenica 1 ottobre, sagrato della chiesa dalle 9,30 alle 12.

Barge: domenica 1 ottobre sul sagrato chiesa di San Giovanni Battista dalle 8 alle 12.

Envie: sabato 30 settembre sagrato chiesa di San Marcellino dalle 20-21 e domenica 1 ottobre dalle 9,30 alle 11,30.

Revello: domenica 1 ottobre in piazza Denina dalle 9 alle 11.

Sanfront: sabato 30 settembre sul sagrato della chiesa di San Martino dalle 17,30 alle 19,30.

Paesana: sabato 30 settembre, chiesa di Santa Margherita dalle 17,30 alle 19; domenica 1 ottobre, chiesa di Santa Maria dalle 8,30 alle 10.