C'è anche un po' di Granda, agli onori della cronaca per i risultati arrivati alla maratona di Berlino, fra le più ambite al mondo con i suoi 43mila partecipanti: a primeggiare, infatti, con il miglior risultato tra le atlete italiane, è stata l'albese Romina Casetta, originaria di Montà d'Alba, categoria W40, che ha terminato la gara in 2h57'92’’ (real time: 2h56'35’’), migliorando il proprio record personale di due minuti rispetto al precedente di Torino 2018. Impendibile l’etiope Tigist Assefa, che con 2h11’53’’ ha polverizzato il precedente primato mondiale.

Reduce dalle soddisfazioni raccolte in terra di Germania, dove ha consolidato la sua caratura di innata campionessa, Romina è stata calorosamente accolta dai colleghi della Sublitex di Alba, dove lavora come designer tessile. "Il suo DNA di ragazza albese le permette di raggiungere obiettivi ardui e combattuti sul filo dei secondi, gareggiando con campioni di tutto rispetto che dedicano la loro vita a tale disciplina. E si distingue anche sul lavoro, dimostrando attenzione e creatività al prodotto che sviluppa" - Giuseppe Lano, amministratore delegato della Sublitex, è lieto di applaudire al risultato sportivo di Romina -. "In quella gara ha portato con sé anche un pezzo dell’azienda per cui lavora, visto l’impego e la dedizione che richiede la dura disciplina della maratona, che mette alla prova non solo il fisico ma soprattutto la mente. Una dedizione che esprime nella sua quotidiana professione, dove il ciclo di allenamento si accompagna con un lavoro dinamico dai risvolti unici, tra i prodotti d’eccellenza creati nello stabilimento albese e le corse tra l’ufficio stile e reparto produttivo".