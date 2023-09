Biblioteca Vivente: una giornata di dialogo e narrazioni alla “Giovanni Arpino” di Bra

Ogni persona contiene in sé una storia, una somma di esperienze che possono essere raccontate come se si trattasse della trama di un libro: è da questa idea che nasce l’iniziativa “Biblioteca Vivente”, un incontro in cui ogni libro-persona condivide con i presenti alcune pagine delle propria vita.



Sono otto le storie che sabato 7 ottobre verranno narrate in via Guala 45, alla Biblioteca Civica di Bra “Giovanni Arpino”: quella del Mago Sales, alias Don Silvio, noto prete salesiano con l’hobby della magia; l’artista braidese Giovanni Botta; il dottor Roberto Anfosso, noto in Langa come il “dutur a caval”; il fotografo Eugenio Pini attivo nei settori della moda, del teatro, dell’opera lirica e dell’industria; Giovanni Chiesa con le storia delle collezioni del Museo del Giocattolo; il giovane poeta Enrico Salvagno; il mago-clown Pastiglia, al secolo Gian Franco Corigliano, e la clown Disi, Alessia Robotti, entrambi

dell’associazione Nasi Rossi.



L’appuntamento è a partire dalle 10 al primo piano della biblioteca.

Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni, rivolgersi alla Biblioteca Civica chiamando il numero 0172.413049 o tramite la mail biblioteca@comune.bra.cn.it.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

- Dalle 10 alle 13

DOTT. ROBERTO ANFOSSO

“Cavalli e pazienti. Una storia di meraviglie di più di 40 anni in

Langa”

Aneddoti e curiosità raccontati dal “dutur a caval” - così chiamato da tutti – che dopo 41 anni di visite a domicilio ai suoi pazienti nelle Langhe, in sella a Sissi e successivamente ad Ambra, è andato meritatamente in pensione.



SILVIO MANTELLI – MAGO SALES

“Il rischio di essere felice. Una magia per la vita con Don Silvio, il

mago Sales”

Incontro con giochi di magia. Don Silvio è un prete salesiano con l’hobby della magia. Dopo aver fatto due volte il giro del mondo per distribuire sorrisi a milioni di bambini ha creato una Fondazione di aiuto alla vita; attualmente dirige il Museo della Magia di Cherasco. La sua magia più grande è il suo cuore di bambini che lo porta a vivere la

propria vita a favore dell’ infanzia, il suo motto è “Chi salva un bambino aiuta un pezzo di cielo a illuminare il mondo”.



CLOWN PASTIGLIA -GIAN FRANCO CORIGLIANO de I NASI ROSSI

“Storia di un Mago Clown”

Sono Pastiglia un mago clown, un clown mago. Faccio divertire con le mie magie, insegno a vivere con il sorriso, l’ironia e la leggerezza; vorrei aiutare le persone a vincere le sfide.



GIOVANNI BOTTA

“Dal grigio al colore, la riqualificazione delle periferie”

L’artista che tutti conoscono ci racconta la necessità di imparare sin da piccoli a vedere e a condividere il bello e lo straordinario nel quotidiano che ci circonda.



- Dalle 14 alle 17:

ENRICO SALVAGNO

“Prima o poi ci riabbracceremo”

Questo giovane poeta, che fin da piccolo ha trovato nella poesia un’amica per superare alcune difficoltà, ci racconta del suo impegno nella scrittura, nelle attività di beneficenza attraverso le sue passioni.



GIOVANNI CHIESA

“Quasi per gioco : la collezione del Museo del Giocattolo”

Questo libro vivente racconta, percorrendo le sale del Museo del Giocattolo, la passione con la quale è nata la collezione composta da Michele Chiesa : aneddoti e curiosità di una delle più importanti e complete raccolte del genere in Piemonte, un’autentica immersione nella cultura ludica di un tempo.



EUGENIO PINI

“Guardare la luce. Da qualche parte nei dintorni della fotografia”

Fotografo attivo nei settori della moda, del teatro, dell’opera lirica e dell’industria realizza inoltre progetti personali, curandone direttamente la stampa attraverso l’utilizzo di antiche tecniche a

contatto come la kallitipia e la cianotipia. Dall’esposizione di alcuni sue fotografie si parlerà di cosa si nasconde dietro ad uno scatto.



CLOWN DISI – ALESSIA ROBOTTI de I NASI ROSSI

“Il Naso Rosso sta bene con tutto”

Ho passato tutta la mia vita a voler essere come tante altre persone senza rendermi conto che è solo essendo me stessa che ho vissuto le esperienze più belle. Una storia che racconta com’è essere clown nella vita di tutti giorni senza un perché.



Per tutto il corso della mattinata di sabato, nell’atrio della biblioteca torna il Mercatino del libro usato: tante occasioni di lettura per grandi e piccini a prezzi convenienti. Come sempre, il ricavato verrà utilizzato per iniziative a sostegno della promozione della lettura in città, con specifico focus sui piccoli lettori.



Tra le iniziative in corso alla biblioteca, inoltre, ogni lunedì alle 17 l’appuntamento è con “Letture ad alta voce”, dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni: il 9 ottobre i Nasi Rossi dell’associazione Arcobaleno V.I.P. di Alba e Bra che animano “Clauntastorie”; il 16 ottobre Elisabetta Marengo dell’associazione Le 2 Impronte propone “A volte mi arrabbio, piccola bambina…grandi emozioni”, con la presenza di un amico a quattro zampe; il 23 ottobre protagonista “La strega Rossella” letta dagli animatori dell’associazione donchisciottesiamonoi, mentre il mese di ottobre si chiude lunedì 30 con le Voci di Mamme che leggono “Chi ha il coraggio?”.



Gli appuntamenti rientrano nel progetto “Raccontiamoci storie”, finanziato con il contributo della Fondazione CRC. Ingresso gratuito, non è richiesta la prenotazione.