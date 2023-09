Da Alba a Roma per l'incontro con Papa Francesco: la visita dell'assessore Sobrero e dei ragazzi de "Le Nuvole"

Hanno incontrato e danzato per Papa Francesco in piazza San Pietro, Città del Vaticano, le persone iscritte all’associazione sportiva dilettantistica ed organizzazione di volontariato “Le Nuvole” di Alba.



Mercoledì 20 settembre, accompagnati dal consigliere delegato allo Sport del Comune di Alba Daniele Sobrero e dal presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva - Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta Giovanni Petrilli, con tre gruppi di ballerini paraolimpici, i ragazzi hanno danzato per sua Santità Papa Francesco.



Durante il breve incontro, all’udienza papale del mercoledì, il consigliere Sobrero ha donato al Papa un gagliardetto della Città di Alba, un gagliardetto sul decennale di Alba Città Europea dello Sport ed il volume “Alba. Itinerari d’architettura storica e cultura figurativa tra antichità romana e primo novecento”, autori vari, Edizioni Langhe Roero Monferrato, 2018. Un altro gagliardetto della Città di Alba e un altro gagliardetto sul decennale di Alba Città Europea dello Sport sono stati benedetti dal Santo Padre e saranno esposti nella restaurata sala dello Sport di via Manzoni.



«L’emozione per tutti noi è stata immensa – dichiara il consigliere delegato allo Sport Daniele Sobrero – Papa Francesco ci ha salutati tutti singolarmente e ha ricevuto i nostri regali ringraziandoci con calore. Dopo l’impegno profuso per il ritorno dell’associazione “Le Nuvole” ad Alba da Fossano, abbiamo idee molto belle per coinvolgerli in diverse manifestazioni cittadine e sarà facile considerate le loro competenze di sbandieratori, ballerini e cheerleading. In tal senso, stiamo lavorando ad un progetto importante a livello regionale che porteremo sui tavoli di istituzioni e fondazioni per attivare un percorso che potrebbe diventare un modello a livello nazionale».



«E’ stato davvero emozionante – dice Isabella Berardo presidente dell’associazione “Le Nuvole”- . Il momento più toccante è stato quando i ragazzi diversamente abili hanno urlato il nome di Papa Francesco e poi hanno pianto quando il Santo Padre si è avvicinato. Siamo felici perché la Fids ha selezionato per questo incontro solo quattro scuole di ballo in Piemonte e una di queste è stata la nostra. Per noi è stato qualcosa di enorme perché nel mondo della danza siamo entrati solo di recente. Inoltre, per noi è stato importantissimo essere stati accompagnati in Vaticano dal consigliere delegato allo Sport Daniele Sobrero perché ciò ha istituzionalizzato l’evento ed ha certificato il grande sostegno dell’Amministrazione comunale verso la nostra associazione ed i nostri progetti. Avere l’appoggio della Città di Alba per noi è fondamentale».