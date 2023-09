Studentessa innamorata della musica: la peveragnese Isabella incide i suoi primi singoli

Sono usciti i primi due singoli di Isabella Sarale, in arte semplicemente Isabella, giovane peveragnese di 17 anni.

Figlia d'arte, coltiva la sua passione per la musica fin da piccolissima dedicandosi allo studio del canto, flauto traverso, batteria e percussioni. Nonostante la sua giovane età ha partecipato con successo a vari concorsi nazionali. Attualmente frequenta il quarto anno del Liceo Musicale Ego Bianchi e collabora come solista con il coro Gospel Choir di Cuneo diretto dalla vocal coach Anna Petracca e Alfredo Matera e sempre come solista con i vari spettacoli organizzati dalla scuola di musica il "Palcoscenico". Si esibisce con la madre Sabina Giorgis negli spettacoli di "GENERAZIONI A CONFRONTO".

Entrambi i brani sono prodotti da Guido Guglielminetti, bassista, autore, compositore e produttore che ha la sua etichetta discografica “psr factory” e lo studio di registrazione a Peveragno.

La giovane cantante gestisce un suo canale YouTube dove interpreta brani di vari generi di artisti nazionali e internazionali.



I due brani sono in streaming su Spotify e in TUTTE LE PIATTAFORME.

"PROVARE E RIPROVARE" (autore Franco Vietti ) un brano di introspezione personale quando il nostro io si ritrova faccia a faccia con se stesso.

"UN ALTRO PO' DI TEMPO" (autore Franco Vietti)

Una donna determinata e consapevole di non avere la giusta considerazione dall'uomo che ama.