Un nuovo mezzo per il Banco Alimentare di Fossano [FOTO E VIDEO]

È stato inaugurato giovedì 28 settembre alla sede del Banco Alimentare di Fossano in via Sasso il nuovo mezzo donato ai volontari grazie al contributo di un nutrito gruppo di importanti e generosi donatori: Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Rotary Club Cuneo, Rotary Club Alba, Rotary Club Bra, Rotary Club Canale Roero, Rotary Club Cuneo - Alpi del Mare, Rotary Club Mondovì, Rotary Club Saluzzo, Rotary Club Savigliano, Distretto Rotary 2032.

La sede di Fossano è attiva già dal 2005 e solo nel 2022 ha fatto numeri importanti, aiutando 13.038 persone in difficoltà nella provincia di Cuneo, attraverso 62 Strutture Caritative e distribuendo 970 tonnellate di prodotti alimentari.

Alla presenza del presidente di Banco Alimentare Piemonte, Salvatore Collarino, è stata inoltre contestualmente inaugurata la mostra che celebra i trent'anni di vita del sodalizio nella nostra regione.

Il Presidente della Fondazione Cassa Di Risparmio di Fossano Gianfranco Mondino ha dichiarato la propria soddisfazione: “Fossano ospita dal 2005 la sede provinciale del Banco Alimentare del Piemonte, che ha scelto la nostra città proprio per la sua posizione centrale nel cuneese grazie anche all’interessamento della Fondazione che, da allora, si fa carico delle spese di affitto del magazzino con un impegno complessivo negli anni che ammonta a oltre 240 mila euro. Crocevia dell’intensa attività dell’Associazione, nel magazzino di Fossano transitano le derrate destinate alle realtà filantropiche cuneesi, che le utilizzeranno nelle loro attività a favore delle categorie socialmente più deboli. Il mezzo sarà utilizzato per le attività raccolta e distribuzione degli alimenti, fondamentale per sostenere chi è in difficoltà e al contempo evitare lo spreco alimentare”.

A rappresentare la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la consigliera Carla Revello, che ha ricordato come tra le missioni della fondazione vi sia lo sforzo per evitare lo spreco di cibo. "Il nuovo mezzo a disposizione del Banco Alimentare garantirà un migliore supporto alle fasce di popolazione più deboli, contribuendo così a costruire una comunità sempre più solidale e attenta a non lasciare indietro nessuno”.

A contribuire all'acquisto del mezzo ben otto Club provinciali, una sinergia quasi inedita, per un progetto che riguarda l'intero territorio.

Il presidente del Rotary Club Cuneo, Patricia Indemini si è detta molto soddisfatta della mission portata a compimento. "Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito per compiere questo grande passo. Il mezzo opererá sui territori dei nostri club aiutando chi è in difficoltà"

"Ancora una volta la solidarietà non si ferma, ma unisce e si moltiplica” commenta il presidente del Banco Alimentare del Piemonte, Salvatore Collarino. "E oggi ufficialmente presentiamo il passaggio di consegne dal coordinatore emerito del Banco di Fossano, Silvio Vola, al nuovo coordinatore Bartolomeo Grasso. Ricordo infine l'importantissimo appuntamento con la Colletta Alimentare, che quest'anno sarà il 18 novembre.

Ferdinando Tempesti, responsabile della commissione progetti del Rotary Club di Cuneo ha sottolineato come il mezzo precedente fosse ormai davvero obsoleto ma la sostituzione sembrava impossibile in termini di risorse. "Grazie all'aiuto di tutti invece ce l'abbiamo fatta! Una parte non marginale l'ha fatta il concessionario Rivoira di Azzurra Ford, che ha proposto uno sconto davvero importante. La contingenza economica dei mesi scorsi ha fatto sì che, al di lá della volontà di tutti, il prezzo stesse aumentando e dunque abbiamo deciso di firmare il contratto versando un acconto, pur senza essere ancora certi di poter raggiungere la somma. In seguito si è compiuto un mezzo miracolo, superando anche la cifra di acquisto. Così si è potuto acquistare anche un treno di pneumatici invernali, installare la telecamera sul retro e comprare una stampante per le attività del Banco."

Presente all'inaugurazione insieme all'assessore al Sociale Ivana Tolardo, anche il sindaco di Fossano Dario Tallone: "Il Banco Alimentare è un orgoglio per il lavoro quotidiano che svolge! Quotidianamente sento persone in difficoltà e le vostre felpe arancioni sono simbolo di solidarietà e di presenza. Il mezzo è un traguardo importante, ma senza il gruppo di volontari poco si potrebbe fare!"

La consigliera provinciale Simona Giaccardi ha portato i saluti del presidente Robaldo e ha sottolineato la virtuosità del modello Banco Alimentare "una sorta di economia circolare in cui nulla va sprecato. Complimenti per il meticoloso ordine di questo importante magazzino e buon lavoro a tutti i volontari!"

Prima di un brindisi conviviale, si è formalmente inaugurato il mezzo, un Ford Transit Van L2 H2 da 130 Cavalli.