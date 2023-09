Bper Banca porta il suo importante contributo alla 5ª edizione degli Stati Generali dell'Export [FOTO E VIDEO]

Il 29 e 30 settembre si è svolta ad Alba, presso il Centro Ricerche “Pietro Ferrero”, la 5ª edizione degli Stati Generali dell'Export organizzato dal Forum Italiano dell'Export, presieduto dall’imprenditore Lorenzo Zurino, con il supporto di BPER Banca in qualità di main sponsor. L'evento è organizzato dal Forum Italiano dell'Export creato dallo stesso Lorenzo Zurino, imprenditore dell'Export da oltre 4 generazioni, fondatore e CEO di The One Company.

Il Forum raggruppa oltre 2000 aziende per circa 200 miliardi di fatturato rappresentato. Ha come obiettivi migliorare la conoscenza delle opportunità nei mercati europei e internazionali, facilitare lo scambio di idee e punti di vista, contribuire alla crescita economica italiana, dimostrare le potenzialità del nostro Paese e aprire nuove opportunità di business.

Rilevante è stata la presenza, oltre che come main sponsor, di BPER Banca, che ha partecipato portando un significativo valore aggiunto al dibattito, attraverso la presenza di esponenti di vertice quali Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer, Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer, Giuseppe Aimi, Direttore Territoriale Nord Ovest, Stefano Bellucci, Responsabile Servizio Global Transactions, Andrea Del Moretto, Responsabile Large Corporate, Giacomo Oliviero Falconi, Responsabile Agri Banking.

Gli Stati Generali dell'Export mettono a confronto imprenditori, operatori del settore ed esponenti istituzionali sui temi del Commercio Estero, delle startup e dell'innovazione. Questi eventi sono

una risposta alla necessità di fare il punto sulla situazione dell'export e del progresso dell'Italia nel contesto internazionale.

“Noi come Bper Banca abbiamo partecipato a diversi tavoli da relatori - dice Giuseppe Aimi, Direttore Territoriale Nord Ovest – ma l’importante in queste occasioni è anche ascoltare le imprese e le aziende interessate all’internalizzazione e all’esportazioni. In questo evento è quello che abbiamo fatto e abbiamo raccolto tante idee concrete che, già da domani, ci aiuteranno a migliorare la nostra vicinanza e l’attività con i nostri clienti”.

"Grazie ad una rete di relazioni estesa a gran parte dei paesi del mondo, siamo in grado di accompagnare le imprese del Made in Italy, e le imprese del Piemonte rappresentano un'eccellenza in quest'ambito, non solo dal punto di vista finanziario ma anche di essere loro partner nell’affrontare e valutare correttamente il rischio, politico, reputazionale o di credito, connesso all'operazione o all'investimento. Questa attività è strategica per supportare le scelte delle aziende e come banca ci distingue perché richiede la profonda conoscenza dei mercati con un continuo aggiornamento che BPER Banca sviluppa grazie a stretti rapporti con primarie realtà internazionali attive nel settore che ci consentono di offrire servizi finanziari e di consulenza a 360 gradi sia alle aziende esportatrici che a quelle che sono impegnate in processi di internazionalizzazione della propria rete produttiva e commerciale." Ha affermato Stefano Bellucci Responsabile Servizio Global Transaction Banking di BPER Banca.