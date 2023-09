Fossano ospita il meeting dell'ANIOC

Nel motto “la Cavalleria è simbolo di amicizia universale" la Delegazione Provinciale Cuneese e Fossanese, si apprestano a celebrare a Fossano Domenica 15 ottobre 2023 l’ 8° meeting degli Insigniti Onorificenze Cavalleresche e Decorati, un importante evento e vedrà confluire ed accogliere sotto le torri del Castello degli Acaja centinaia di Cavalieri.

Domenica 15 ottobre la Città di Fossano vedrà ospitare il 8° incontro della Provincia di Cuneo e 4° incontro intercomunale di Fossano degli Insigniti Onorificenze Cavalleresche e Decorati, organizzato dalla Delegazione Fossanese e provinciale dell’ ’ANIOC (Ass.ne Naz.le Insigniti Onorificenze Cavalleresche ) presieduta dal Comm. Clemente Malvino.

La manifestazione avrà inizio alle ora 10,50 con la Santa Messa officiata da S.E il Vescovo Mons Piero Delbosco presso la splendida Cattedrale di Fossano, al termine della quale si procederà con i saluti di rito da parte delle Autorità e relativa consegna degli Attestatati a chi non potrà presenziare al pranzo.

L’evento proseguirà poi con una foto ricordo ed un corteo che sfilerà in via Roma, a partire dalle ore 12 scortato dalla banda musicale di Fossano “Arrigo Boito, per recarsi al Monumento dei Caduti, dove verrà deposta una corona di alloro da parte dell’ANIOC ed un omaggio floreale da parte degli Insigniti Francesi dell’Ordre du Merite ,e rendere onore ai Caduti della Patria, sotto le note dell’inno di Mameli e della Marsigliese.

L’evento vedrà il suo proseguo presso il ristorante “Giardino dei Tigli di Cussanio Fossano”, dove nel corso del Pranzo D’Onore, agli ospiti francesi, ai Delegati Anioc ed ai vari sponsor, Cassa Risp. di Fossano, Cubar, Malcomplast ,Segheria Chiapella per il loro sostegno, riceveranno in segno di riconoscenza un attestato di stima e gratitudine , a seguire il conferimento dell’ Attestato e tessera di appartenenza all’ Associazione ANIOC ai nuovi iscritti.

Prevista una grande affluenza di Insigniti Onorificenze Cavalleresche, ed un parterre di autorevoli ospiti ed Autorità, attesa la presenza del Prefetto di Cuneo, del Sen Bergesio , dell’ On Ciaburro, di alcuni consiglieri regionali, del Gr. Croce Giovanni Quaglia Pres. Cassa Risp. Torino, del Sindaco Dario Tallone con il Gonfalone di Fossano, della Provincia di Cuneo con la cons. Avv. Simona Giaccardi, parecchi Sindaci, autorità militari, il Comandantedell 32° Reg. Guastatori, del Cap dei Carabinieri Cantarella e del luogotenente Mela, dei vertici dell’ANIOC con iil SegretarioGenerale Conte Monzani ,il Delegato del Piemonte Gr. Croce Carlo Varni, unitamente ad una folta presenza di Delegati provenienti da tutto il Piemonte e Liguria.Presenzieranno altresì alcune delegazioni Francesi degli Insigniti della Legion d’ Onore, e dell’Ordre du Merite, scortati dai propri “Porte drapeaux”

L’incontro rappresenta un momento particolarmente importante per portare all’attenzione della Cittadinanza i valori dell’ANIOC, che accumuna e riunisce in una sola grande famiglia i Decorati, gli Insigniti di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, i Cav.del Lavoro, i Maestri del Lavoro, i Cav.di Malta SMOM, i Cav.del S.Sepolcro ecc ,coloro che hanno saputo distinguersi nel mondo economico sociale, civile, militare, religioso e che per il loro impegno hanno ricevuto come segno di benemerenza un riconoscimento dallo Stato Italiano e\o Pontificio

L’ANIOC ha come primaria missione, svolgere un ruolo catalizzatore, e di aggregare le migliori risorse umane, persone disposte a collaborare per promuovere iniziative a favore della collettività, con particolare attenzione alle fasce più deboli, a consolidare i legami di amicizia, fratellanza e di stima, tra persone di indiscussa lealtà e serietà, portatori di valori di moralità e solidarietà sociale, nel rispetto e nell’esaltazione del suo motto costitutivo“ la Cavalleria è simbolo di amicizia universale”.

Nel motto e nello spirito costitutivo dell’ANIOC, non si è voluto limitare questo evento ad un semplice momento di incontro, ma andare oltre, essere espressione sociale , ed avviare un’iniziativa a favore della collettività, con particolare attenzione alle fasce più deboli e bisognose, pertanto anche quest’anno l’ANIOC non mancherà di elargire un contributo.

Un doveroso ringraziamento va alla Polizia locale di Fossano ed all’ Arma dei Carabinieri per il loro sostegno.