I musei di Bra partecipano alla Giornata Nazionale Famiglie al museo. Tema di quest’anno l’accessibilità

Domenica 8 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale FAMU - Famiglie al museo 2023, i musei di Bra saranno aperti gratuitamente proponendo ai visitatori una giornata di scoperte, laboratori e momenti di gioco.

A Palazzo Traversa, le famiglie potranno partecipare a un laboratorio artistico che renderà più simpatiche le opere esposte, trasformandole in coloratissime icone pop. Ingresso da via Serra, sul salone del primo piano. Il Museo Craveri organizza l’attività “Aguzza la vista”, pensata per le bambine e i bambini tra i 3 e i 12 anni e i loro genitori. Ogni laboratorio ha la durata di un’ora e si svolgerà nei seguenti orari: 10.30, 11.30, 15 e 16. Prenotazione obbligatoria al numero 0172412010 o via mail craveri@comune.bra.cn.it. Il Museo del Giocattolo propone presso la sua sede le ludo-visite, divertenti tour guidati adatti a tutta la famiglia, ma il gioco continua anche in piazza Giolitti, con la Festa dei Ludobus. Attraverso le fotografie custodite dal Museo della Zizzola, i partecipanti verranno condotti alla scoperta della vita cittadina com’era una volta, con i suoi antichi usi e costumi, e i personaggi di un tempo. Scaricando l’app MuseInsieme, alla classica visita potrà essere abbinato il coinvolgente sistema di gioco a quiz, da svolgersi individualmente o in gruppo, con domande calibrate in base all’età.

FAMU è l’evento culturale dedicato a bambine e bambini più importante in Italia che promuove e facilita l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese. FAMU aiuta ad educare i più piccoli, ma anche gli adolescenti della fascia di età 12-16, a fruire di contenuti culturali, rendendo i musei e le loro proposte sempre più “family friendly”.

“Apriti museo” è il tema scelto per quest’anno: un invito e un intento chiaro sin dal nome, volto a continuare a sostenere i principi di inclusività e di accoglienza. Così l’edizione di quest’anno vuole presentare ai musei e alle famiglie una tematica di grande importanza, quella dell’accessibilità museale, molto cara anche ai musei braidesi.

La giornata FAMU rappresenta infatti una tappa significativa per il Museo Craveri e Palazzo Traversa, in quanto per la prima volta saranno a disposizione del pubblico le “Storie Sociali”:testi particolari, scritti secondo specifici criteri, che descrivono in modo chiaro e conciso una circostanza o un concetto. Il loro scopo infatti è quello di aiutare le persone con autismo a comprendere meglio le situazioni e gli eventi sociali che incontrano nella loro vita e dunque possono essere un importante ausilio alla visita del museo. L’iniziativa nasce grazie ad un percorso di formazione intrapreso dagli operatori museali a cura di Fondazione Paideia.

Tra gli altri strumenti che potranno essere utilizzati, anche l’audioguida.

Testimonial d'eccezione per l’edizione di quest’anno è Greg Heffley, il celebre protagonista della serie di Jeff Kinney “Diario di una schiappa”, edito in Italia da Il Castoro. Greg sarà anche il protagonista del Taccuino FAMU, la pubblicazione distribuita gratuitamente ai bambini partecipanti alle iniziative nelle varie sedi espositive accreditate.

Inoltre quest'anno per la prima volta il Taccuino FAMU 2023 sarà redatto in linguaggio Easy to Read, un linguaggio semplificato, codificato a livello europeo, che consiste nello spiegare concetti e parole in modo che possano essere compresi facilmente da tutti. A garantire la fruibilità dei testi è anche l'utilizzo dell'EasyReading font, un carattere ad alta leggibilità.