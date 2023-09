La Piemontese ancora protagonista nella domenica di MEATING a Savigliano

Domenica 1° ottobre Savigliano vivrà una nuova giornata da protagonista con la grande chiusura di “MEATING: di cotte e di crude”, la manifestazione ideata e realizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni. Per tutto il giorno, dalle 9 fino alle 22, lungo il percorso allestito in piazza del Popolo i visitatori potranno scoprire tutti i segreti della carne bovina Piemontese. Vi sarà un’area dedicata alle degustazioni, uno spazio meeting, in cui esperti di Compral Carne e Coalvi approfondiranno in due diversi convegni, alle 9.30 e alle 11, argomenti di attualità legati al mondo della carne, oltre a un’area in cui si svolgeranno sei show-cooking, a partire dalle 9.30 fino alle 18. Ampio spazio sarà dedicato alla miglior offerta di street food, vini e birre artigianali, per chiudere poi il percorso con gli espositori di prodotti enogastronomici piemontesi e non solo. L’accesso all’area dell’evento è libero e gratuito.

Sotto l’Ala Polifunzionale si potrà pranzare e cenare al BBQ Restaurant con due menù (large e medium) interamente a base di carne bovina Piemontese cucinati dai cuochi di “Smoke’N’Roll”, esperti che hanno fatto della cucina barbecue una vera e propria “arte”. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di assaggiare, fino ad esaurimento, la pregiata “Madama La Piemonteisa”. È consigliata la prenotazione.

L’evento “MEATING: di cotte e di crude” è organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e con il contributo di Fondazione CRS, Fondazione CRC e Fondazione CRT. Importante, poi, è il supporto di numerosi sponsor: Banca CRS (gold sponsor), Confagricoltura Cuneo, (main sponsor), Confartigianato Cuneo, Conad, Atlante Montello e Olimac (official sponsor) ed EVISO (Energy partner).

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 1° OTTOBRE

CONVEGNI

Ore 9.30 – “La commercializzazione della Razza Piemontese: diversificazione dell’offerta per aumentare le quote di mercato” . Considerato il contesto particolarmente difficile del settore, con Compral Carne si parlerà delle strategie che possono in qualche modo contribuire a sostenere la domanda al fine di tonificare i prezzi e consentire agli allevatori una corretta remunerazione del prodotto. Le strategie commerciali da seguire non si muovono in un’unica direzione ma comprendono: aggregazione dell’offerta, assicurazione della qualità, costruzione di un rapporto corretto e costante con la clientela, investimenti in comunicazione, in strutture, in personale qualificato sia a livello operativo sia a livello manageriale.

Ore 11 – “La certificazione e la valorizzazione della carne di Razza Piemontese, anche attraverso i concetti di sostenibilità ”, promosso da Coalvi. Il Consorzio di Tutela della Razza Piemontese valorizza la carne ottenuta da bovini di razza Piemontese anzitutto con la garanzia di origine del prodotto. Il secondo settore nel quale il Coalvi opera a tempo pieno è la comunicazione: dall’uscita periodica di inserti nei vari canali social alla pubblicazione di monografie dedicate alla carne fino al bilancio di sostenibilità delle 1.135 aziende accreditate nel circuito del Fassone di Razza Piemontese SQN. Uno studio approfondito realizzato con il supporto scientifico dell’Università di Torino che ha ribaltato completamente l’immagine che i media hanno costruito intorno all’allevamento bovino e alla zootecnia in generale.

INCONTRI DIMOSTRATIVI E SHOW COOKING



Ore 9.30 – 10.30

Le proprietà della carne di razza bovina Piemontese

L’autrice e divulgatrice scientifica Susanna Bramante terrà un intervento sulle proprietà nutrizionali, benefiche e organolettiche della carne di razza bovina Piemontese.

Ore 11 – 12

Introduzione al codice e all’analisi sensoriale

L’associazione De Gustibus Carnis propone un’introduzione al codice e all’analisi sensoriale. Imparare divertendosi: questo è l’obiettivo del “Codice Sensoriale”.

Ore 12.15 – 13.15

Dry aging delle carni

L’azienda Primeat presenta un’introduzione e un’analisi per un corretto dry aging delle carni.

Ore 14 – 15

L’impatto ambientale della carne e fake news

L’autrice e divulgatrice scientifica Susanna Bramante parlerà dell’impatto ambientale della carne e delle numerose fake news che circolano sul settore.

Ore 15.30 – 16.30

Progetto Barbecue

Lo chef Luca Barbiero proporrà una ricetta dedicata al “Progetto Barbecue”; un viaggio tra le diverse modalità di cottura delle carni, da quella alla brace viva fino al sandwich e alle culture gastronomiche da strada.

Ore 17 – 18

Introduzione al codice e all’analisi sensoriale

L’associazione De Gustibus Carnis propone un’introduzione al codice e all’analisi sensoriale. Imparare divertendosi: questo è l’obiettivo del “Codice Sensoriale”.

EVENTI SERALI



Ore 19.30 – Presso l’area meeting Dj set “ELID SAX B2B PEPO DJ”. Esibizione di Elid Sax (Mauro Lo Pumo, sassofonista) accompagnato da Pepo Dj (Matteo Pepino) che intratterranno il pubblico in un’atmosfera musicale varia, dai grandi classici fino all’improvvisazione su ritmi Funky House.

Ore 20 – Nell’area show cooking la cover band di Savigliano, “Gli Angeli” guidata dal frontman e chitarrista del gruppo “Bobo”, Alberto Bosio, eseguirà cover di brani italiani e stranieri, rivisitati in chiave rock.