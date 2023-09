A Mondovì conto alla rovescia per 'Autumnus Caraxonensis

Conto alla rovescia per il ritorno dell'Autumnus Caraxonensis.

L'organizzazione è sempre affidata al circolo Acli di Carassone che è al lavoro per 19° edizione di della kermesse, dedicata all'esposizione gratuita di opere frutto del talento, della passione e dell'ingegno. Ampio spazio sarà poi dedicato agli antichi mestieri.

Da martedì 3 a domenica 8 ottobre nella Sacrestia di Sant’Evasio si potrà visitare la mostra di Ferruccio Spezzati che sarà aperta dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.



Domenica 8 ottobre in via Botta dalle 9:30 alle 18:30 esposizioni di lavori frutto dell’ingegno, del talento e delle passioni; in via Vigliotti si potranno ammirare gli antichi mestieri con la c'ompagnia storica artiglio del drago', 'l'ostu di majolichè e di magnin', dove si potranno mangiare la polenta col sugo e al formaggio, minestrone di trippe, salsiccia e crauti, pizza e altro gradita prenotazione.

Nel pomeriggio frittelle di mela e pizza. Dalle 14:30 ogni mezz’ora storia di Carosone visita guidata alla chiesa di santi Giovanni Evasio; alle 15:45 ci sarà l’esibizione degli sbandieratori di San Damiano d’Asti con la sfilata tradizionale con i signori di Carassone.

In piazza San Giovanni divertimenti per bambini con i gonfiabili; dalle 14:30 saranno in funzione non avete da Breo che partiranno dal piazzale dei Ravanet e porteranno visitatori fino a Carassone. Ancora possibile prenotare per esporre gratuitamente. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 15 ottobre.