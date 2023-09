Mondovì conferirà la medaglia d'oro a Mattia Aguzzi per aver salvato la bimba caduta da un balcone a Torino

Il Comune di Mondovì assegnerà la medaglia d'oro a Mattia Aguzzi, il giovane monregalese che, lo scorso 27 agosto, mentre si trovava a passeggio con la sua compagna in via Nizza 389 a Torino, ha salvato la vita di una bambina, caduta dal balcone del suo palazzo.

La piccola, Frida, si è lasciata cadere nel vuoto e Mattia l'ha presa al volo: entrambi sono usciti praticamente illesi.

Un gesto che ha colpito tutti e che lo ha reso un eroe.

Ieri sera, nel consiglio comunale di Mondovì, la proposta: assegnargli la medaglia d'oro, riconoscimento che va ad aggiungersi alla civica benemerenza da parte del Comune di Torino e al riconoscimento della Regione Piemonte.

"Un gesto di grande coraggio e volontà di aiutare il prossimo, riconosciuto da tutte le istituzioni. - ha detto il sindaco Luca Robaldo - Quel gesto, spontaneo, quanto straordinario, ha permesso di salvare una vita. Con Mattia ci siamo sentiti telefonicamente, ha parlato con grande umiltà di quanto accaduto, una storia bella, di un giovane che si è scoperto eroe senza saperlo. Noi siamo orgogliosi di ragazzi come Mattia che ora vive a Torino ma continua a lavorare a Mondovì. La volontà è di proporre la medaglia d'oro nella conferenza dei capi gruppo, per chi si è distinto per il servizio al prossimo".