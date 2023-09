“Narrar Castelli e Vini" fa tappa a Serralunga e a Magliano Alfieri

La storia va in scena nei manieri di Langhe e Roero con la XXIII edizione di “Narrar Castelli e Vini”. Anche quest’anno l’iniziativa dell’associazione Turismo in Langa fa tappa a Serralunga e Magliano Alfieri dove le visite animate e narrate dagli antichi abitanti dei castelli saranno un’occasione per rivivere i fasti del passato e brindare insieme con i vini del territorio davanti a un panorama mozzafiato sulle colline Unesco.

DOMENICA 15 OTTOBRE A SERRALUNGA

Nel Castello di Serralunga, d’intesa con la Direzione regionale Musei del Piemonte cui fa capo il castello, i visitatori di Narrar Castelli e Vini – accompagnati dalla guida – potranno incontrare il signore feudale dell’antica casata piemontese Pietrino Falletti, intento a dare disposizioni sull’economia di Serralunga, sulle coltivazioni dei suoi possedimenti e sulle punizioni previste per chi danneggiava il raccolto.

Le visite di Narrar Castelli e Vini saranno ogni 30 minuti, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (ultima partenza alle 17). Al termine del percorso narrato di visita, spazio alla degustazione con i vini della Cantina Garesio.

Contributo per la visita narrata: gratuito per bambini fino a 10 anni, 8 euro per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni e 10 euro per gli adulti. Possessori abbonamento Musei Torino Piemonte Card 8 euro.

Prenotazioni fortemente consigliate: info@castellodiserralunga.it. Tel. 0173.613358

DOMENICA 22 OTTOBRE A MAGLIANO ALFIERI

Nel maestoso castello di Magliano Alfieri si potrà invece vivere un’affascinante giornata per respirare l’atmosfera di epoche passate tra le mura del maniero, in compagnia di una puntigliosa, ma sognatrice professoressa e del suo devoto allievo, per mettersi tutti insieme alla ricerca di un misterioso quadro. Le visite narrate permetteranno di scoprire la storia della famiglia Alfieri di Sostegno e di ammirare il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari – Cultura del Gesso, scrigno di preziosi manufatti, calchi e formelle decorative tipiche di alcune zone del Roero. Al termine della visita sarà possibile degustare vini di produttori locali.

Partenze ogni ora circa dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (ultima partenza alle 17). Al termine della visita sarà possibile degustare i vini dell’Azienda Agricola Bric Cenciurio, situata nel cuore delle colline del comune di Barolo.

Contributo per la visita narrata: gratuito per bambini fino a 10 anni, 8 euro per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni e 10 euro per gli adulti. Possessori abbonamento Musei Torino Piemonte Card 8 euro.

Prenotazioni fortemente consigliate: castellomagliano@barolofoundation.it. Tel. 0173.386697

NARRAR CASTELLI E VINI

Il circuito di Turismo in Langa (che comprende visite anche ai castelli di Monticello d’Alba domenica 15 ottobre e Monteu Roero domenica 22 ottobre) offre un viaggio a ritroso nel tempo per permettere al pubblico di scoprire eventi e aneddoti memorabili, oltre a gustare la ricchezza della produzione enologica del territorio. Protagonisti indiscussi, i castelli e la loro narrazione (e con essa tutte le suggestioni evocate dalla parola recitata), straordinariamente “viva” e realistica, che permette al visitatore di diventare parte integrante della scena e interlocutore dei personaggi, in un’emozionante scoperta - o riscoperta - di storie e leggende. I visitatori sono infatti accompagnati alla scoperta degli edifici dagli stessi personaggi – narratori, animatori e guide turistiche per l’occasione in abiti d’epoca – nei panni degli antichi abitanti che vissero fra quegli ambienti per raccontare vicende storiche, leggende e curiosità legate ai loro castelli.