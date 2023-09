Rievocazione, sfilata e Palio degli asini: "Una grande festa per gli albesi"

Storia, intrattenimento, sorprese, metodo e impegno: ci sarà un po' tutto nel menù del fine settimana di Alba, ma la parola principale sarà divertimento, come spiega l'assessore al Turismo Emanuele Bolla: "Sarà una grande festa per gli albesi, sia con la rappresentazione storica, diventata uno spettacolo di sempre maggiore qualità. E il giorno dopo con la sfilata per le strada del centro seguita da un’edizione del Palio degli Asini che quest’anno assume ancora più valore e centralità: momenti di autentico folclore e di intrattenimento, come lo sarà anche il Baccanale, rivolti non soltanto ai tanti turisti che già affollano la città, ma prima di tutto per gli albesi".

Una macchina che si muove spedita soprattutto grazie alla passione e al senso di appartenenza alla Città. Aggiunge l'assessore Bolla: "Un plauso va alle centinaia di volontari dei borghi, che lavorano tutto l’anno per regalare a tutti noi momenti che rappresenteranno un ideale prologo alla seconda grande festa della città, quella che si aprirà nella prossima settimana con l’apertura di una nuova, attesissima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba".

E proprio i borghi stanno lavorando alacremente per realizzare uno spettacolo indimenticabile, a cominciare dal borgo di San Lorenzo, l'anno scorso vincitore della rievocazione storica, e che quest'anno, per regolamento, non sarà in gara. "Stiamo facendo comunque le notti per fare una messinscena scintillante e goliardica".

Per quanto riguarda il Palio degli Asini, in programma domenica, il borgo Brichet, detentore del titolo, ha rilanciato la sfida. San Lorenzo, però, sente buone vibrazioni: "Il sorteggio ci mette tutti sullo stesso piano, sarà una questione di fortuna, ma abbiamo un buon presentimento. L'importante è che sia un momento goliardico e non una corsa competitiva. Un'occasione di divertimento, bisogna essere leggeri e pronti a ridere: magari, gli asini proprio non hanno voglia di correre, ma preferiscono mangiare la farina o la paglia. Tutti insieme lavoriamo per tenere alto il nome di Alba più che per primeggiare".

Per informazioni sul programma del weekend, consultare: https://www.fieradeltartufo.org/folclore/