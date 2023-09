Visite gratuite alla chiesa di San Giovanni Battista di Alba

La chiesa di San Giovanni Battista, dopo la Cattedrale di San Lorenzo e l’ormai scomparsa Santa Maria del Ponte, è la chiesa più antica di Alba. Dalle origini altomedievali, l’edificio si è trasformato nel corso dei secoli tra ricostruzioni e restauri, ed oggi è considerato la pinacoteca di arte sacra della città.

Oltre il valore religioso e cultuale, la chiesa parrocchiale di San Giovanni è un vero e proprio scrigno di opere d’arte, testimoni importanti del fervore culturale piemontese: dalla preziosa tavola della Madonna del latte, dipinta nel 1377 da Barnaba da Modena; a quella del Macrino d’Alba realizzata nel 1508; fino alla tela del Battesimo di Cristo del saviglianese Giovanni Antonio Molineri, solo per citarne alcune.

L’Associazione culturale San Giovanni e Turismo in Langa vi invitano a conoscere e ad apprezzare il suo ricco patrimonio storico – artistico. In collaborazione con l’Associazione Volontari per l’Arte e il Museo Diocesano di Alba, nei weekend di ottobre, in occasione della 93° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, la chiesa sarà presidiata dai volontari che accoglieranno i turisti e potranno fornire informazioni utili alla visita, con il supporto dei pannelli descrittivi e il sistema di audio guida con QR-code.

Giorni e orari: sabato 14 – 21 – 28, domenica 8 – 15 – 22 e 29 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00.

Ingresso gratuito