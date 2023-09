Per cause in via di accertamento, un'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata a Sant'Albano Stura.

L'incidente si è verificato questa mattina, sabato 30 settembre intorno alle 6.30, poco prima dello svincolo autostradale, sullla provinciale 3, in località Ceriolo. Non ci sono altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fossano, l'emergenza sanitaria e i carabinieri per i rilievi del caso.

Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.