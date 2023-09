Oltre 95mila presenze a Mondovì per gli eventi estivi. Novità per Infinitum: sarà gestito in partenariato con l'ex teatro sociale e il tunnel della quinta armata

Sono stati presentati oggi, sabato 30 settembre i dati relativi alla manifestazioni organizzate nella Città di Mondovì da giugno a settembre.



Oltre 95 mila i passaggi registrati nel corso degli eventi.



“Un momento di restituzione di quanto è stato fatto e a parlare sono i numeri.” - ha detto in apertura il sindaco Luca Robaldo - “Per la prima volta presentiamo i numeri delle manifestazioni, riteniamo che sia importate farlo: dalla presentazione del nuovo logo, al calendario eventi fino a un primo bilancio. Abbiamo avviato una pubblicazione settimanale suoi social che riassume gli appuntamenti della settimana. Altro elemento di novità è stato il calendario unitario delle manifestazioni. Tutto questo percorso ha portato ai risultati che presentiamo oggi”.



Il presidente dell’ATL Mauro Bernardi: “I numeri ci danno riscontro di quanto è stato fatto sul territorio e del trend dei flussi turistici nelle nostre zone. La fase che andiamo a vivere, cioè l’autunno, per noi è un momento importante soprattutto per la valorizzazione dell’enogastronomia. La Granda sta dimostrando un indice di presenze in crescita che si avvicina ai livelli pre covid”.





“Tramite i dati raccolti dall’ufficio manifestazioni, attraverso gli organizzatori dei vari eventi, in città sono stati registrati in totale 95.442 passaggi” - ha illustrato l’assessore alle manifestazioni Alessandro Terreno - “Numeri importanti, 24 mila passaggi ai Doi Pass, più di 2mila persone nello show delle Bocce Quadre. Oltre 3.500 persone a Piazza grazie Illustrada; grandi numeri anche per Piazza di Circo che ha saputo coinvolgere sia la parte alta che la parte bassa della città. In un anno e tre mesi circa non vogliamo solo fare un primo bilancio ma anche tracciare il percorso che vogliamo seguire: l’obiettivo è trovare un’identità. Anche le iniziative più piccole, come quelle rionali, hanno dato buoni risultati, un dato che fa comprendere quando i monregalesi ci tengano. Non dimentichiamo poi il Paio, che ha cambiato location, spostandosi in piazzale Giardini, un luogo difficile da valorizzare, ma che nel futuro potrebbe essere un buono polo per gli eventi. 24 mila passaggi per la Mostra dell’Artigiano Artistico, evento storico della città. Novità per Sport in Piazza, affiancato dalla prima edizione della Mondovì Music Run, nonostante i rinvii dovuti al maltempo, ha richiamato un buon numero di persone.

Oltre 700mila euro vengono investiti per le manifestazioni città in un anno circa, 491 arrivano da fondi comunali, la restante parte grazie a Fondazione CRC. Quello che vorrei rimanesse per il futuro è l’ottima collaborazione tra associazioni e organizzatori eventi e il comune.”



Non ultimo, quest’anno è stata potenziata la

collaborazione con Mondovicino - hanno sottolineato dall’amministrazione.



Registrati poi 27.418 passaggi in funicolare, che segnano un + 11.799 rispetto al 2022.



“La nostra volontà è quella di restituire i dati relativi a quanto è stato organizzato in città anche per poterci migliorare - ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Francesca Botto - il coinvolgimento dei musei ha registrato circa 6mila passaggi, un dato positivo che è confermato anche dagli accessi negli IAT di Piazza e Breo, con un +41% rispetto all’anno precedente. Tra le attrazioni che hanno registrato un incremento particolare segnalo la mostra dei bastoni da passeggio del professor Borsarelli, iniziativa che richiama persone da tutta Italia. Un 67% in più è stato registrato per il museo della ceramica, che si è aperto anche a manifestazioni differenti. Infine la torre civica di conferma l’attrazione più apprezzata, con numeri in crescita ed è stata premiata da Tripavisor come migliore attrazione attraverso le recensioni dei visitatori. Per quando riguarda i pernottamenti, avremo un tavolo di confronto ad ottobre, per confrontarci sui dati, con le strutture ricettive, in generale possiamo dire che la nostra città è maggiormente apprezzare nei periodi invernali: per lo sci come per il raduno aerostatico. Il nostro obiettivo sarà quello di intercettare questi turisti e fare in modo che possano pernottare più notti nella nostra città. A novembre entrerà poi a far parte del nostro circuito culturale una nuova offerta che riguarda Infinitum, in gestione con il percorso al teatro sociale e al tunnel della Quinta Armata, tramite un partenariato pubblico-privato.”



La gestione sarà su lungo periodo, 10 anni, pensati per consentire di intraprendere investimenti e strategie che possano intercettare i flussi turistici.