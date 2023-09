Un weekend di eventi e proposte all'insegna dei colori e dei profumi dell'autunno

Ecco alcune delle tante iniziative in programma per sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre tra fiere e sagre dedicate ai prodotti autunnali, feste patronali, enogastronomia, rassegne musicali, spettacoli e cultura

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Feste di paese e manifestazioni

A Cuneo è in corso il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 che proseguirà fino all’8 ottobre al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Qui si potrà sorseggiare la fantastica birra, magari accompagnandola da uno dei piatti tipici preparati al momento. Lo scenografico allestimento del padiglione firmato Paulaner, farà da cornice al nuovo gruppo musicale Kuni Kumpel che con allegria e folklore sarà il punto di riferimento per coloro che si lasceranno coinvolgere nei prosit, nel canto e nel ballo. L'offerta musicale dal vivo ha un ricco programma anche per gli spettacoli all’esterno. Sabato 30 settembre arriveranno i bikers Hells Angel e i mezzi americani del F.O.A.M. Club: il motoraduno che durerà dal pomeriggio a tarda sera. Sul palco del garden, nel tardo pomeriggio, The Oldests Blues Band proporranno un mix di blues, rock, funk e rhythm’n’blues. In prima serata musica con dj Reghe’n’rolla, a seguire i Borderline. Nel padiglione principale, via all’ora di cena con i brindisi benaugurali bavaresi dei Kuni Kumpel, per poi scatenarsi con l’entusiasmante show della cover band ABCD Band. Domenica 1° ottobre alle ore 10.30, presso l’area Garden si svolgerà la Santa Messa. A pranzo e a cena è prevista sul palco principale la presenza fissa dei Kuni Kumpel. L’area garden invece sarà dedicata alle “Original Songs – Inediti”; a seguire il dj set di Alessandro Schiffer.

Info e programma completo: https://oktoberfestcuneo.it

Domenica 1° ottobre torna a Bra l’appuntamento con “Da cortile a cortile”, la passeggiata enogastronomica su prenotazione che tappa dopo tappa, dall’aperitivo al dessert, porta i partecipanti alla scoperta di scorci suggestivi della città. Inizio sull’ala di corso Cottolengo, per poi dirigersi a Palazzo Traversa e ancora al Parco della Zizzola, prima di ridiscendere fino ai Giardini del Belvedere e proseguire verso il cortile della Scuola Elementare Rita Levi Montalcini fino a Palazzo Garrone. Due le partenze, alle 12 e alle 13. Il costo del pranzo è di 30 euro. L’intera città sarà in festa, con attrazioni, musica e giochi in ogni angolo: giostre e gonfiabili, Raduno Nazionale dei maggioloni, musica delle street band, negozi aperti. Numerose saranno le possibilità offerte agli amanti della cultura, tra mostre e visite guidate. Alla Zizzola sarà possibile visitare una mostra sulla bicicletta ed è in programma l’ultima visita di Casa Cottolengo. Domenica è anche il giorno dell’Open Day dell'Istituto Musicale Gandino, che terrà un concerto con gli allievi dei vari corsi sul palco in piazza Caduti per la Libertà alle 17. Info: www.turismoinbra.it

Ogni anno la città Alba si anima in un clima di festa. La rievocazione storica è l’evento più atteso di inizio autunno che apre il famoso Palio degli Asini, la farsesca corsa di ciuchini nata per dare immagine alla Fiera del Tartufo e come beffa al Palio di Asti. La grande rievocazione storica si apre sabato 30 settembre alle 20.30 con l’esibizione itinerante degli sbandieratori del Gruppo della Città di Alba, seguiti dal Gruppo Storico del Comune. Sfileranno il Podestà, la Signora di Alba con le sue ancelle, il notaio, il vescovo, gli armigeri e altri ancora. I nove Borghi della città, con i propri musici e sbandieratori rappresenteranno scene di vita medievale. Nobili dame, cavalieri sui cavalli, popolani e contadini, stupiranno per la bellezza dei loro costumi e faranno rivivere un pomeriggio d’altri tempi. Domenica 1° ottobre dalle 15.30 è in programma il Palio degli Asini, evento goliardico organizzato nel totale rispetto degli animali, un po’ meno dei fantini costretti a lottare contro la testardaggine dei propri destrieri. Chi vincerà guadagnerà il drappo, di solito dipinto da un grande artista, che saprà senza dubbio ritrarre la storia del Palio e dei borghi sui pochi centimetri della tela. Prima della corsa, alle 14.00, la sfilata passerà lungo le vie della città partendo da Piazza Michele Ferrero, poi lungo Corso Fratelli Bandiera, Corso Matteotti fino raggiungere il Campo Palio. Info: www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/sfilata-e-palio-degli-asini

A Frabosa Sottana in questo fine settimana andrà in scena la 35° Sagra della Castagna. Si inizia sabato 30 alle 21.00 presso il GalaPalace, dove la compagnia Corrado Leone and Friends presenterà lo spettacolo “Perché Sanremo…era Sanremo”.

Domenica 1° ottobre alle 9.00 presso la Confraternita si inaugurerà la “Mostra Varietale Castanicola: ecotipi locali”, inaugurazione a cui seguirà una sfilata nelle vie del paese a cui prenderanno parte sia gli ospiti degli eventi della giornata, sia alcuni figuranti in costume tradizionale. Alle 9.30 la castagna sarà oggetto di un convegno, dal titolo “Un decalogo per rilanciare la castanicoltura”. La giornata proseguirà nel pomeriggio con due appuntamenti: alle 15.00 i laboratori per bambini; alle ore 16.00, nella cornice del GalaPalace, lo scrittore Enrico Camanni, all’interno di “Montagne narranti” incontrerà il pubblico e dialogherà sulla sua esperienza di guida alpina e autore votato alle “terre alte”. Per tutto il giorno saranno allestiti il mercato e gli stand con le caldarroste e presso i “Sapori di montagna”, sarà possibile degustare i prodotti tipici delle vallate monregalesi. Info: https://comune.frabosa-sottana.cn.it/home

A Rossana è tutto pronto per la Sagra della castagna e del fungo. Sabato 30 settembre dalle 21.30 i Lou Tapage, con le loro travolgenti sonorità folk, faranno ballare tutto il pubblico, a seguire dj set revival di Avanzi di Balera. Domenica alle 9.30 avrà inizio la “Grande Fiera per le vie del Paese” con la vendita di prodotti tipici, abbigliamento e oggettistica varia. Alle 10 in Piazza Gazelli, verranno presentati il Buleré e la Bèla Barutera: le maschere tipiche della Sagra.

Si potranno visitare le numerose mostre allestite per le vie del paese e assistere al concerto d’organo del rossanese Loris Pianezza nella Chiesa parrocchiale e all’esibizione del Duo composto da Mattia Sismonda al violino e Michela Marcacci all’arpa. Dalle 14.30 inizierà “Folklore in Piazza” con le esibizioni per le vie del paese di tanti gruppi musicali e artistici. La Pro Loco propone, dalle 12 alle 15 la tradizionale distribuzione di “Polenta e Bulé” e verranno distribuite le caldarroste “I Mundaj”. ​Info e programma completo: www.prolocorossana.it

Appuntamento aperto a tutti con la "Gran Castagnata e Fiera di Valle", fino al 1° ottobre, a Roccabruna. Protagonisti della rassegna il meglio della tradizione enogastronomica autunnale del territorio. Sabato 30 settembre alle 15 si aprirà la fiera, alle 16 ci sarà il concerto allievi del "corso musicale I.C. Dronero", alle 17 inaugurazione fiera e premiazione 1ª edizione del concorso "Castagna d'oro". Alle 21 musica con Marco Marzi e Marco Skarica Summer Tour 2023. Domenica dalle 9 sono in programma il raduno Fiat 500 con aperitivo ed esposizione, bancarelle di artigianato, hobbistica, produttori alimentari. Dalle 14 laboratori e animazione per bimbi, il concerto della fanfara dei Bersaglieri di Asti "R. Lavezzi" e alle 16 il concerto del gruppo Madamé. Durante tutto il giorno Educational clima Balloon in collaborazione con IC Dronero e voli vincolati in mongolfiera, esposizione di bovini, ovini, caprini, equini e dimostrazione di centro cinofilo "Crazy dog" e di cani da soccorso. In entrambe le giornate ci sarà street food. Info e programma completo: pagina Facebook proloco Roccabruna.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Gran castagnata al Santuario di Vicoforte in programma per domenica 1° ottobre dalle 14.30. Nell’occasione prenderà il via anche la 20ª edizione di "Vicoforte in cornice": il concorso di pittura in forma estemporanea.

Dalle 8 del mattino sarà possibile iscriversi al concorso, alle 15 verranno esposti i quadri a seguire le 17.30 si svolgerà la premiazione. L’evento sarà allietato dall’intrattenimento musicale dei Freaky Tuesday Acoustic Duo.I quadri saranno sottoposti all’esame della giuria e successivamente esposti al pubblico nell’aria antistante il monumento di Carlo Emanuele I di fronte al Santuario.

Info: www.facebook.com/ProVicoforte

A Savigliano la manifestazione “Meating: di cotte e di crude – Percorsi di carne bovina Piemontese” si svolgerà nel fine settimana in piazza del Popolo. Durante l’evento saranno numerose le possibilità di scoprire le caratteristiche uniche della carne di razza bovina Piemontese e i suoi molteplici utilizzi in cucina. Tra le tante iniziative in programma, ci sono gli incontri e gli show-cooking che verranno organizzati in un’apposita area del percorso fieristico e in cui saranno protagonisti chef, macellai, esperti e nutrizionisti per coinvolgere il visitatore a 360 gradi nel mondo della Piemontese e accompagnarlo, passo dopo passo, a vivere esperienze di gusto e momenti informativi. La partecipazione ai diversi momenti è a ingresso gratuito.

Durante la manifestazione i visitatori potranno anche aggirarsi tra gli espositori di eccellenze enogastronomiche, piemontesi ma anche provenienti da altre regioni italiane, da cui sarà possibile acquistare prodotti tipici e sfiziosi. Vasta è anche l’offerta di eventi serali in piazza del Popolo che animeranno la manifestazione con momenti di intrattenimento e musica per tutte le età. Info e programma completo: www.entemanifestazioni.com/meating-di-cotte-e-di-crude

A Piozzo si terrà anche quest’anno la Fiera Regionale della Zucca, manifestazione interamente dedicata alla zucca e ai suoi derivati fino al 1° ottobre. Sono in programma i classici appuntamenti e prodotti che caratterizzano da sempre la manifestazione, le più di 600 varietà di zucca selezionate e raccolte in una mostra tecnico-scientifica unica nel suo genere in Italia, allestita nel belvedere dell’Albarosa. Ci sarà lo street food, con truck e stand che proporranno anche piatti tradizionali regionali a tema zucca fino a domenica sera. Un altro classico appuntamento sarà quello con l’Artigiano del Suono Danilo Raimondo, costruttore di strumenti e oggetti sonori con le zucche secche. Presenza immancabile il laboratorio del gusto con degustazione di zucche nel pomeriggio di sabato e domenica. Sono previsti alcuni concorsi come quello di fotografia, “Metti la foto in zucca” e quello sui “Dolci alla zucca” che premierà il miglior dolce preparato. I regolamenti dei concorsi e tutte le info si possono su: www.prolocopiozzo.it .

Si alza il sipario sulla festa patronale della Villa di Verzuolo, che sarà ospitata nel parco del castello. I festeggiamenti per la Madonna del Rosario si terranno fino a domenica 1° ottobre.

Sabato 30 settembre è in programma la cena dell’amicizia su prenotazione. La sera si balla con l’Orchestra I Roeri (ingresso 5 euro). Domenica per tutto il giorno sarà attivo il servizio navetta da piazza Willy Burgo. Il borgo si animerà con la mostra frutticola I prodotti della collina, l’Angolo della Natura, la 15esima edizione di Arte e artigianato nel Borgo Antico e l’esposizione dei disegni delle scuole di Verzuolo. Il Ludobus con le sue arti di strada, lo stand della Croce Rossa di Manta con esposizione e dimostrazioni e l’associazione La Strada Cattiva con laboratori e spettacoli intratterranno grandi e piccini, mentre si potrà tentare la fortuna al Banco di beneficenza. Per pranzo grande polentata dall’ala del borgo su prenotazione. Nel pomeriggio castagnata e frittelle di mele, canti popolari con i 10 Piasent, sorprese e divertimenti per tutti. La sera Cena d’la Duminica è su prenotazione. Dalle 21 esibizione della scuola di Danza Emotion Dance, a seguire la serata latino-caraibica con Piero&Elena e lo staff. Servizio bar sempre attivo.

Info: www.facebook.com/pro.villa.9

Domenica 1° ottobre, dalle 8 alle 18, a Santo Stefano Belbo, avrà luogo la manifestazione “Ruote nella Storia 2023”. L’evento si aprirà alle ore 8 con l’accoglienza degli equipaggi nella piazza centrale del paese e annessa collocazione espositiva delle vetture. Seguiranno, l’accreditamento degli equipaggi, la distribuzione delle informazioni sulla giornata, lo svolgimento delle verifiche amministrative e un breve briefing. Alle ore 11.45 prenderà il via il giro turistico.

Alle 13, presso il salone “Franco Gallo” di via Bruno Caccia 24, si terrà il pranzo e la consegna delle targhe di partecipazione agli iscritti. Dalle 15.30, “Ruote nella Storia” si focalizzerà sullo svolgimento di prove pratiche di guida su un circuito ad anello. Alle 18 calerà ufficialmente il sipario sull’appuntamento. Info: www.cuneo.aci.it

Fino al 1° ottobre, anche Prazzo festeggia l’inizio dell’autunno con la 28ª edizione della Sagra della Patata. Sabato 30 settembre verrà proposto un percorso escursionistico ad anello lungo “Il sentiero della canapa” con ritrovo fissato alle 14.45 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Prazzo Inferiore. Al termine della passeggiata, seguirà una degustazione di mieli locali. A partire dalle 20.30, nei locali dell’ex scuderia di Prazzo Inferiore, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Vad ‘n Merica”, ingresso a 5 euro. La mostra mercato delle patate aprirà ufficialmente i battenti a partire dalle 10 di domenica 1° ottobre. Saranno anche presenti Daniele Landra, che effettuerà dimostrazioni di segheria mobile, e laboratori di “raviole” e di altri piatti a base di patata. Nel pomeriggio non mancheranno giochi in piazza, per grandi e piccini, e balli occitani, con la partecipazione del duo “QuBa Libre”. Per tutta la giornata di domenica, sarà possibile visitare il Museo della Canapa e l’esposizione “Immagini di Valle” curata da Demetrio Zema.

Info e locandina: www.vallemaira.org/eventi/xxviii-sagra-della-patata-di-prazzo

A Sanfrè fino al nove ottobre è in programma la Sagra del Riso 2023 con tanti eventi che si terranno al Palariso. Ogni serata avrà un tema diverso e lo street food con molteplici piatti a base di riso. Dopo ogni cena ci sarà uno spettacolo musicale come il tributo a Vasco Rossi e i Tutta Fuffa. Per entrambi i weekend della festa, a partire dalle 18, verrà proposto lo Spritz Party con dj set dei B-Wyte“. Domenica 1° ottobre dalle 10 alle 15, ci sarà la possibilità di visitare gratuitamente i monumenti sanfredesi raccontati dai ragazzi dell’istituto Giovanni Arpino. Si potrà visitare anche il castello. In parallelo è prevista “Una giornata in bicicletta tra cultura ed abilità” con ciclopedalata e impennata show. Da non perdere l’appuntamento con il Palio dei Borghi, a partire dalle ore 16. Domenica 8 ottobre, oltre ai tradizionali “Mercatino delle Meraviglie” e “Raduno storico “, saranno presenti numerosi stand ed attività legati al benessere della persona. Alle 14.30 verranno eletti, attraverso un concorso di bellezza, Miss e Mister Sagra del Riso 2023 e, a partire dalle 16, è previsto il Cooking show, con chef che mostreranno i segreti nella preparazione di piatti a base di riso. Info e programma completo: pagina Facebook Proloco Sanfrè

Domenica 1° ottobre presso il BioParco Acquaviva di Caraglio si terrà “Batigran Festa contadina” con la rievocazione dell’antica trebbiatura del grano con macchinari d’epoca, aperitivo e pranzo con menù a tema, canti popolari e tradizionali. Alle 9 è prevista la preparazione del covone e inizio operazioni trebbiatura con trebbiatrice Ruston di inizio 900 movimentata da trattore a testa calda Lanz Bulldog 1988. L’attività durerà a fasi l’intera giornata. Alle 11.30 ci sarà l’aperitivo con la Bizza Caragliese (pizza con farina di Barbariato locale e Spritz- 5 €), alle 12 pranzo con menù a tema (25€ bevande escluse, €24 soci Slow Food), a seguire canti popolari e tradizionali e lotteria prodotti tipici. Dalle 15.00 proseguiranno le operazioni di trebbiatura.

Info: pagina Facebook Bioparco Acquaviva

Ultimi appuntamenti per il Cuneo Bike Festival. Sabato 30 settembre, con ritrovo alle 8.30 e partenza alle 9.30 da piazza Galimberti, si terrà una pedalata per le donne aperta a tutti sulle piste ciclabili cittadine dell’altipiano. A seguire, si terrà un incontro con diversi professionisti dell’Ospedale Santa Croce e Carle sul benessere cardiologico delle donne e il ruolo di sport e alimentazione nella sua prevenzione. Per iscrizioni scrivere a openday@ospedale.cuneo.it

Domenica 1° ottobre, con ritrovo alle 9 e partenza alle 9.30 da piazza Galimberti, si terrà “L’U.n.i.vo.c. in tandem” con cui l’Unione Nazionale Italiana Volontari prociechi vuole farsi conoscere sul territorio e cercare volontari che possano aiutare persone non vedenti e ipovedenti nella vita quotidiana. Il percorso ciclistico, di circa 45 km, prevede partenza ed arrivo a Cuneo e toccherà Riforano, Morozzo, Margarita, santa Maria Rocca, Beinette, Margherita e Spinetta. Al termine della pedalata sarà possibile pranzare al ristorante “Terza classe”.

Info: univoccn@univoc.org Programma completo: www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival

"Immagini fugaci" è la Mostra Fotografica allestita a Palazzo La Tour di Costigliole Saluzzo (via Vittorio Veneto 103) realizzata dal Costigliolese Gianpiero Ferrigno, appassionato di fotografia. La Mostra racconta un po' delle valli del cuneese con scatti del rifugio Migliorero, laghi di Vens, lago di San Bernolfo, laghi di Roburent e poi fiori, ancora laghi, luoghi e paesi, borghi. Foto su tela di grande formato (100 x 75 e 80x60) e su carta Fuij dimensione minina 30 x 45.

Sabato 30 settembre dalle 14 alle 18

Domenica 1 ottobre dalle 14 alle 18

Ingresso libero.

Spettacoli e musica

Sabato 30 settembre alle 21.15 la chiesa de La Vignola a Mondovì ospiterà il concerto barocco "Voxonus Quartet", una delle più importanti formazioni quartettistiche con strumenti originali. Il quartetto è formato da Maurizio Cadossi (violino), Paolo Costanzo (violino), Claudio Gilio (viola) ed Eugenio Solinas (violoncello). Musiche di Cambini, Viotti e Paganini. Voxonus Festival è la rassegna di musica barocca e classica dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Ingresso gratuito. Si consiglia di arrivare quindici minuti in anticipo. Info: www.facebook.com/VoxonusFestival

A Manta appuntamento sabato 30 settembre alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria del Monastero con “Vite di uomini illustri”, un reading comico a cura della compagnia Primoatto. I dodici attori in scena presenteranno le biografie di alcuni personaggi illustri della nostra storia, dipinti con la penna comica e irriverente di Achille Campanile. Il costo del biglietto è di 8 euro. Info e contatti per prenotare: pagina Facebook compagnia Primoatto e www.facebook.com/comune.manta

Ritorna a settembre il Marchesato Opera Festival, la rassegna concertistica di musica antica nata con l’obiettivo di alimentare la vocazione musicale della Città di Saluzzo, valorizzandone storia e patrimonio artistico. Sabato 30 settembre alle 21, a Saluzzo, presso l'Antico Palazzo Comunale, va in scena “Il Marchese di Saluzzo”, danze e contraddanze nella Saluzzo del secolo della Rinascenza

con l'Ensemble MusiCanti Potestatis. La formazione originale del gruppo è quella di un’“Alta Cappella”, con i suoni tipici e penetranti di cornamuse, cennamelle, trombe e percussioni.

Primo del concerto si terrà la visita guidata al Museo della Civiltà Cavalleresca presso Castiglia e aperitivo a tema. Ingresso libero su prenotazione. Info: www.scuolaapm.it/news-ed-eventi/apm-suona-marchesato-opera-festival e https://visitsaluzzo.it/events

A Prazzo sabato 30 settembre alle 20.30, presso le ex scuderie della ex Caserma Pisacane si terrà lo spettacolo teatrale con musica dal vivo “Vad ‘n Merica” da un’idea di Mauro Musicco ed ispirato al libro” Il Mondo dei Vinti “di Nuto Revelli. Lo spettacolo è una particolare rilettura di coloro che, per cercare un futuro migliore, scelsero l’America del Nord. L’idea che nel loro viaggio, nel transitare in una terra sconosciuta, abbiano ascoltato suoni e musiche degli altri popoli che incontrarono. All’evento a carattere teatrale con musica dal vivo, si affiancheranno nella stessa giornata di sabato, iniziative per la promozione della conoscenza del territorio quali: Passeggiata escursionistica sul Sentiero della canapa e Laboratorio di degustazione sui mieli locali.

Info: www.vallemaira.org/eventi/spettacolo-teatrale-vad-n-merica

Grande concerto nella Chiesa Parrocchiale di San Donato in Demonte, sabato 30 settembre alle 20.45. Il Concerto “Buon compleanno Demonte” a cura del Trio Pepino Bellone Tafuni è dedicato agli 809 anni del Comune di Demonte (Comune dal 3 ottobre 1214), con musiche per tromba, organo e voce tenore. Info: www.facebook.com/ufficioturistico.demontevallestura

A Borgo San Dalmazzo sabato 30 settembre alle 21 la chiesa ex abbaziale di San Dalmazzo ospita l’evento “Musica per la vita”, concerto di solidarietà con raccolta di offerte in favore dell’associazione di volontariato “Tengo al Togo” per sostenere i progetti in ambito scolastico e sanitario. Ad esibirsi sarà l’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (Osai) diretta da Paolo Flamingo che eseguirà la sinfonia n.7 op. 92 in La maggiore di Ludwigh Van Beethoven e la sinfonia n.4 in Do minore D 417 di Franz Schubert. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/tengoaltogo

Sabato 30 settembre l’Auditorium San Giuseppe a Neive torna a ospitare la compagnia teatrale “I Fabulanti di Neive”, nell’ambito della rassegna “Chi è di scena a…Neive”. L’appuntamento è per le 21 con entrata alle 20.45 e ingresso a offerta libera. In scena lo spettacolo “L’importanza di chiamarsi Ernesto”, una commedia in tre atti di Oscar Wilde che sarà interpretata da Bruno Albesano, Massimiliano Dellapiana, Fabiana Balarello, Lorena Dellapiana, Beppe Chiarla, Fulvia Marchetti, Verusca Napoli e Francesco Zichi; tecnico del suono Stefano Eirale, con la regia di Marco Domenicale. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

A Busca si terrà nella serata di sabato 30 settembre la tradizionale rassegna di corsi “Cantè per Cunté” organizzato dalla Corale Alpina Valle Maira e dedicata alla memoria del fondatore Giovanni Ribero. Il concerto sarà ospitato contemporaneamente in due chiese della città di Busca, nella chiesa della Rossa e la chiesa della Bianca e i cori in esibizione saranno quattro con più di cento coristi, per una rassegna unica. Gli spettatori rimarranno fermi, mentre i cori si alterneranno da un sito all'altro. Oltre alla Corale Maira di Busca, si esibiranno la cevitou di Monterossa Grana, la Corale Tre Valli di Saluzzo, il coro Full of life di Villanova d'Asti. L'inizio degli spettacoli è alle 20.45. L'ingresso è gratuito, con offerta libera e il ricavato sarà devoluto all'associazione “La cura dello sguardo”, che si occupa della promozione della conoscenza delle cure palliative.

Info: www.comune.busca.cn.it

Prosegue la rassegna musicale "Suoni di Marittime". Sabato 30 settembre, dalle 21.00 presso la struttura "L'Arbergh" di Palanfrè, Vernante, suonerà la "Teres Aoutes String Band", una formazione di strumenti a corde che reinterpreta in maniera originale e non folcloristica i canti e le danze appartenenti alla cultura delle Alpi occidentali. Insieme all'offerta musicale, sempre gratuita, nei luoghi del concerto sarà possibile gustare piatti a base di prodotti locali. Prenotazione consigliata. Suoni di Marittime terminerà in bellezza dall'altra parte dell'Argentera e ancora più in alto. Domenica 1° ottobre, alle 14.30, agli oltre 2400 metri del rifugio Franco Remondino salirà Lou Pitakass trio per disperdere le note nei cieli di italiani e francesi che condividono la cultura d'Oc. Info: www.areeprotettealpimarittime.it/news/2905/suoni-di-marittime

In questo fine settimana arriva a Cuneo "VentinoveFest", con attività ed eventi musicali ad ingresso gratuito. Sabato 30 settembre si inizia alle 10 con il laboratorio in collaborazione con il Parco Fluviale alla Casa del fiume, mentre dalle 10.30 in Contrada Mondovì iniziano la giornata dei “Mercatini artigianali made in Cuneo”. Alle 18 degustazione di birra all’Open baladin a cura di un tecnologo Baladin con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Alle 19.30 al NUoVo Cuneo aperitivo Musicale seguito da una serata musicale a ingresso gratuito con Regno_ , side project dell’artista Alberto Laezza, il concerto (alle 21.30) dei Management, e a seguire il dj set Bella Riviera. Il Festival si concluderà domenica 1° ottobre. Alle 12.30 è in programma la polentata di San Michele, in Piazza Foro Boario, su prenotazione obbligatoria. Sempre in Piazza Foro Boario, alle 15 ci saranno le premiazioni del Palio di Cuneo. Alle 15.30, ci sarà il concerto dei Lou Tapage. Info: www.ventinovefest.it

Con Confartigianato Cuneo la musica e la danza entrano nelle imprese per sottolineare l’importanza della sicurezza sul lavoro. Saranno Clara Mousseigne e Nicola di Vico, primi ballerini dell’Opera di Parigi, i protagonisti del prossimo appuntamento di “Esperienze Artigiane sul Palco”, in programma per il 1° ottobre alle 17.00, presso la falegnameria RBB Mobili di Brossasco. Domenica, ancora una volta, le Esperienze Artigiane saliranno quindi “sul palco” per intrattenere ed ammaliare il pubblico, fornendo inoltre l’opportunità di visitare direttamente l’impresa ospitante e di apprezzarne l’impegno nel garantire la massima sicurezza nelle fasi lavorative. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.creatoridieccellenza.it

Castelli aperti

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la Zizzola, a Busca il Castello del Roccolo. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Scopri gli eventi su: www.castelliaperti.it

Sabato 30 settembre al Forte di Vinadio prosegue l’iniziativa Forti Fortissimi, evento che coniuga aperture straordinarie e visite guidate, spettacoli teatrali e attività outdoor.

Alle 10.30 è in programma l’itinerario in e-bike, alle 12 la degustazione di prodotti tipici locali, visite guidate e alle 16.30 lo spettacolo teatrale per famiglie ad ingresso libero.

Info: www.fondazioneartea.org

A Margarita sabato 30 settembre dalle 18 apertura del Castello dei Conti Solaro della Margarita che apre per ospitare le famiglie e offrire loro un modo diverso di trascorrere una serata insieme. A partire dalle ore 18, ragazze e ragazzi, tra gli 11 e i 14 anni, potranno partecipare a un’Escape library. Sulle orme del naufrago Robinson Crusoe, si cimenteranno in giochi libreschi di sopravvivenza e prove di abilità nella cornice del parco. Contemporaneamente visita del giardino per i genitori, in compagnia della "Contessa giardiniera" Lucia, che si occupa della dimora e della manutenzione delle aree verdi. La serata si concluderà con un aperitivo. Prenotazione obbligatoria. Info: www.castellodellamargarita.com/eventi

Al via la rassegna di appuntamenti culturali autunnali al castello di Reale di Casotto.

Domenica 1° ottobre alle 11 si svolgerà la presentazione del volume "Destinazione Oporto."

L’ultimo viaggio dell’Italo Amleto", a cura di Roberto Allegro. L'evento è a ingresso libero fino esaurimento posti. Nel pomeriggio, alle 15, si terrà la conferenza il "Piccolo grande principe Oddone di Savoia" con il giornalista Andrea Carnino. A seguire, alle 15.30, in programma la commemorazione della storica Maura Aimar del coordinamento sabaudo e a seguire possibilità di visita alle sale del castello con Ivana Mussano dell’associazione amici castello di Casotto. Info: www.facebook.com/people/Amici-del-Castello-di-Casotto/100094466401721