Volo panoramco in elicottero alla Fiera di valle a Roccabruna

Domenica 1˚ ottobre a Roccabruna in occasione della 19^ Fiera di Valle dalle ore 10 fino al tramonto sarà presente un elicottero per offrire un pubblico servizio di voli panoramici.

Potrebbe rappresentare una bellissima esperienza. Un'occasione per ammirare dall'alto il proprio territorio e magari, come spesso accade, prendere coscienza di quanto sia bello il luogo in cui si vive. Il volo in sè regala già piacevoli emozioni tanto più se lo si compie su uno dei più bei angoli della bassa valle Maira.

Sarà molto interessante sorvolare il displuvio che corre dal Monte San Bernardo al Colle Birrone la vista spazia a 270 gradi su tutte la cerchia delle alpi meridionali partendo dal Monte Rosa fino al colle di Cadibona, con l' immancabile e sempre presente nelle quinte piemontesi, Monviso.

Una delle mete su cui si farà rotta sarà il sito archeologico di Rocceré, per ammirarne il paesaggio primordiale con balzi rocciosi altissimi e avere una visione di insieme del tutto inedita.

Il servizio è gestito da Heliwest una azienda di trasporto pubblico passeggeri e lavoro aereo che annovera piloti molto esperti tra cui il comandante Davide Giordano e moderni mezzi ad ala rotante.

Per info 3486375068 https://www.comune.roccabruna.<wbr></wbr>cn.it