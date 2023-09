Sapori d'autunno all'agriturismo Isorella di Cherasco: un'esperienza culinaria da non perdere

L'autunno è finalmente arrivato, portando con sé una miriade di sapori e profumi unici che invadono i nostri sensi. E cosa c'è di meglio per celebrare questa stagione così speciale se non recarsi all'Agriturismo Isorella, dove si può assaporare l'autunno in tutto il suo splendore?

Un'Esplosione di Sapori Autunnali

L'Agriturismo Isorella ha preparato un menu straordinario ispirato ai tesori culinari dell'autunno. Zucche di Piozzo, funghi, castagne, porri di Cervere, nocciole e il rinomato Tartufo Bianco d'Alba sono le stelle di questa stagione, e il nostro talentuoso chef li ha trasformati in autentiche opere d'arte culinaria.

Le Deliziose Proposte del Menu

Tra le prelibatezze offerte, il "Tortino di patate e porcini" è una scelta eccellente per iniziare il pasto. La cremosità delle patate si sposa perfettamente con l'aroma terroso dei porcini, creando un'esplosione di sapori in bocca.

Per gli amanti della zucca, il "Risotto alla zucca mantecato al Blu della Val Varaita" è un must. La consistenza cremosa del risotto è elevata a un livello superiore dalla delicatezza della zucca e dalla ricchezza del Blu della Val Varaita.

Se siete alla ricerca di un piatto davvero straordinario, non potete perdere la "Battuta con tartufo bianco". Il tartufo bianco d'Alba, con il suo aroma unico, si fonde splendidamente con la carne di prima qualità, creando un piatto da sogno per gli amanti del tartufo.

Il "Flan di porri con salsa leggera di acciughe" è una scelta più leggera ma altrettanto gustosa. La delicatezza dei porri è esaltata dalla salsa leggera di acciughe, creando una combinazione sorprendente.

Per concludere il vostro pasto in bellezza, non potete perdervi la "Mousse di castagne" e la "Torta di nocciole con zabajone". Entrambi i dolci sono un tripudio di sapori autunnali, e il zabajone aggiunge una nota di dolcezza irresistibile.

Un'Atmosfera di Relax e Qualità

All'Agriturismo Isorella, non si tratta solo di cibo eccezionale, ma anche di un'atmosfera rilassata e serena. Il nostro staff è attento ai dettagli e si impegna a offrire un'esperienza culinaria indimenticabile.

Quindi, che siate in cerca di un luogo speciale per un pranzo in famiglia o una cena con gli amici, l'Agriturismo Isorella è la scelta perfetta per immergersi nei sapori autunnali in un ambiente accogliente.

Venite a Trovarci!

Vi aspettiamo all'Agriturismo Isorella per vivere l'autunno attraverso il palato. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria esperienza culinaria, dove la natura si sposa con la gastronomia in un connubio di sapori e profumi unici. Prenotate ora e preparatevi a deliziare i vostri sensi con i sapori d'autunno.

Info e prenotazioni

Agriturismo Isorella

Via Isorella, 37

12062 Cherasco CN

Tel. +39 330 667562

PI: 03212790046

Email: info@agriturismoisorella.it