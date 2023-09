Bocce: titolo italiano per Fantini e Prato della Forti Sani

Davide Fantini e Giuseppe Prato della società Forti e Sani di Fossano hanno conquistato il titolo italiano di bocce (volo) nella specialità coppie nella categoria C.

Successo conquistato nella due giorni, sabato 23 e domenica 24, sui campi della Familiare di Alessandria dove si sono disputati le fasi finali della competizione anche per altre 3 categorie (B, D e B femminile).

La finale ha visto il successo della coppia fossanese per 13-6 ai danni della coppia Gila-Scapino (Selvaggese). In semifinale sono stati in grado di regolare per 10-9 la coppia calabrese Galloro-Galloro.

Nella categoria B titolo a Sergio Guaschino e Marco Giunipero (San Candido), per la categoria D vittoria per Mauro Surra e Claudio Mantovani (Chierese). Infine per le donne successo di Giada Bertolusso e Elisa Cadenasso (Borgonese).