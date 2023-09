Tennistavolo, scattano i Campionati nazionali a squadre femminili: ai nastri di partenza quattro formazioni dell’A4 Verzuolo

Prendono il via domenica 1 ottobre i Campionati nazionali a squadre femminili di tennistavolo: ai nastri di partenza quattro formazioni dell’A4 Verzuolo, una in serie A2 e tre in B.

I campionati femminili si svolgono con la formula a concentramento che prevede la disputa di due partite per ogni giornata.

La formazione di A2, targata “A4 Etea Engineering”, presenta un’importante novità; a fianco delle confermate Anna Coates e Stella Frisone, scenderà infatti in campo l’atleta russa Viktoriia Klimchenko , classe 1995, che sicuramente contribuirà a rendere maggiormente competitiva la squadra che ha come obiettivo un piazzamento nelle posizioni di vertice.

Il primo appuntamento è in programma domenica 1 ottobre a Lozza, in provincia di Varese e vedrà le verzuolesi affrontare due squadre lombarde: il TT. Marco Polo di Brescia ed il TT. Varese.

Il Campionato di serie B vedrà invece in campo ben tre formazioni verzuolesi: l’A4 Benebanca, l’A4 Caffetteria Quattrogatti e l’A4 Acqua Eva. Le prime due formazioni debutteranno domenica a Torino, mentre l’A4 BeneBanca sarà impegnata a Saronno.