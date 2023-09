Alba ospiterà il Congresso Nazionale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche

Nella splendida cornice di Alba, nei giorni scorsi si è tenuta una significativa visita da parte della delegazione incaricata della valutazione dei luoghi che ospiteranno il prossimo Congresso Nazionale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF). Durante l'intera giornata, il gruppo ha esplorato attentamente varie strutture, delineando una visione concreta dell'ambiente in cui si svolgerà l'importante evento.



Tra i siti visitati rientrano il prestigioso Teatro G.Busca, il moderno Palazzo Mostre e Congressi, le accoglienti Sale Comunali, la Sala Mostre offerta dalla Banca d'Alba, le sale Fenoglio e Riolfo e l'incantevole Chiesa di San Domenico. Ciascun luogo, con le sue peculiarità e la sua atmosfera unica, offre opportunità straordinarie per mostre ed eventi che sapranno catturare l'attenzione degli appassionati della fotografia e incuriosire un vasto pubblico.



L'entusiasmo è palpabile tra gli organizzatori e i partecipanti che si preparano ad accogliere il Congresso Nazionale FIAF come un momento fondamentale di incontro tra i protagonisti della fotografia a livello nazionale e non. È un'occasione senza pari per i fotografi, che potranno condividere la loro passione, conoscere autori di fama e ammirare mostre di grande spessore artistico. L'impegno del gruppo organizzatore è chiaro fin da subito: creare una manifestazione che vada oltre le aspettative, attirando non solo gli appassionati, ma anche chiunque sia curioso di scoprire l'arte della fotografia.



Il prossimo Congresso Nazionale FIAF, che si terrà dal 15 al 19 maggio 2024, si preannuncia come un'esperienza emozionante, ricca di conoscenze, scambi culturali e opere d'arte fotografica. Sarà un momento di unione per la comunità fotografica italiana, con la prospettiva di aprire nuove porte e nuove opportunità per il mondo della fotografia. Non resta che attendere con trepidazione l'arrivo di questo appuntamento così atteso e prepararsi a un evento che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti gli amanti dell'arte fotografica.