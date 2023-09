Il porro di Cervere da lunedì 2 ottobre sugli scaffali della Grande distribuzione

Da lunedì 2 ottobre il porro Cervere sarà presente sugli scaffali della Grande distribuzione organizzata. Da sabato 30 settembre infatti, i produttori del famoso ortaggio hanno effettuato la prima consegna della stagione ai supermercati del gruppo Dimar e si proseguirà così per le prossime settimane.

Sarà un’altra stagione intensa per i soci del consorzio di tutela che li vedrà presenti in oltre 60 piazze tra fiere, mercati e sagre di tutto il Piemonte e parte della Liguria, a vendere il prodotto ma anche a pubblicizzare la grande fiera di novembre in cui il porro Cervere sarà protagonista assoluto. Anche grazie al clima si preannuncia un’annata straordinaria che culminerà con la fiera del porro di Cervere con tante novità in corso di preparazione.

“La qualità eccellente della produzione di quest’anno esalta al massimo le proprietà di questo magnifico prodotto della nostra terra, coltivato dai nostri produttori con tecniche di coltivazione tramandate da padre in figlio che fanno di questo ortaggio un protagonista assoluto della tradizione gastronomica piemontese – riferisce il presidente del consorzio di tutela Giorgio Maria Bergesio – la filiera del porro Cervere garantisce introito economico per circa quaranta famiglie Cerveresi, con una valenza economica non certamente trascurabile.”

Tra qualche giorno a Cervere compariranno le bancarelle dei produttori lungo la strada Statale ed allora si comincerà a respirare quell’aria di fiera che porterà a Cervere migliaia di visitatori nei tre week-end di novembre, che affolleranno il padiglione gastronomico ed il mercato del porro per assicurarsi un mazzo dell’ortaggio più famoso della Provincia.