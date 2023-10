Giovedì 5 ottobre al via il corso di accesso alla Croce Rossa di Racconigi

Sono aperte le iscrizioni per il corso base per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana di Racconigi. Il 5 ottobre alle ore 20, presso la sede del comitato di via Giovanni Priotti, 45, si terrà la prima lezione del corso base.

Le lezioni saranno in totale 10 e si terranno dalle 20 alle 23. L'esame finale si terrà giorno 4 Novembre alle ore 14:30. Le domande di iscrizione si potranno effettuare direttamente in sede fino a giorno 11 ottobre.

Per ulteriori informazioni: telefonare alla sede di Racconigi, al numero 0172/84644 o inviare una email a racconigi.formazione@piemonte.cri.it