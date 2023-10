Il Lions Club Alba Langhe ha aperto l'anno sociale con tanti ospiti e progetti

Si è tenuta ad Alba, il 28 settembre, presso il ristorante "L’inedito - Vigin Mudest", l’apertura dell’anno sociale 2023 - 2024, alla presenza dei soci del Club Alba Langhe, delle autorità rappresentate dal capitano dei Carabinieri, Giuseppe Santoro e dal maresciallo Claudio Grosso.

Il saluto dell’amministrazione comunale è stato portato dalla signora Clelia Vezza. Il vescovo, Monsignor Marco Brunetti, ha inviato al presidente Tommaso Lo Russo un messaggio augurale per il nuovo avvio, non potendo essere presente alla cerimonia. Hanno partecipato anche rappresentanti del Rotary Alba e Panathlon.

Il governatore Oscar Bielli, nel discorso introduttivo, ha fatto un breve excursus del Lions e ne ha ricordato i pilastri fondamentali tesi alla solidarietà e all' impegno nel sociale, senza dimenticare il mondo dei giovani, che rappresentano gli uomini di domani e sui cui occorre puntare.

Ha poi accennato agli importanti appuntamenti dei prossimi giorni sul tema Unesco, ad Asti, e il progetto "For Africa" ad Acqui, che chiama a raccolta le varie anime del Lions, ma anche tutte quelle associazioni impegnate per il continente africano, tema particolarmente sensibile per il Club Lions Alba Langhe che è impegnato sull’Africa da molti anni.

Il governatore era accompagnato dal cerimoniere distrettuale, Antonio Morone e dal presidente del Comitato di Zona, Armando Testa. Tommaso Lo Russo ha ringraziato i presenti e salutato i rappresentanti del Rotary di Alba nelle persone del presidente, Paolo Fortuna e la past president, Piera Arata, per il Panathlon, il vice presidente, Ercole Fontanone e le signore Alida Camera e Graziella Costa.

Fra i ringraziamenti anche quello allo chef del ristorante "L’inedito Vigin Mudest", Flavio Scaiola, per un delizioso menu con la consegna del guidoncino Lions Alba Langhe che, parimenti, è stato omaggiato anche al capitano del carabinieri, Giuseppe Santoro, al presidente del Rotary di Alba, Paolo Fortuna, al vice presidente del Panathlon, Enrico Fontanone e al dirigente del liceo Govone, Roberto Buongarzone.

Prima della cerimonia di apertura, il Governatore, assieme al presidente del Club Lions Alba Langhe, Tommaso Lo Russo, era stato alla conferenza stampa di presentazione del Premio Lions, dedicato quest’anno a Beppe Fenoglio e Giulio Parusso che è stato il primo direttore del Centro Studi Fenoglio.