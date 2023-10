Monviso, ancora frane sul canale Est-Nord-Est

Nel fine settimana si sono registrate nuove frane sul versante Nord-Est del Monviso, dopo quella di importanti dimensioni verificatasi a inizio settembre.

“Questa volta – spiega Alessandro Tranchero, gestore del rifugio Quintino Sella - la linea di caduta sta interessando principalmente il canale Est-Nord-Est (quello del masso incastrato, per intenderci). Le frane – annota - non hanno interessato il sentiero del Colle di Viso, ma hanno intercettato, in piccola misura, la traccia che conduce all’attacco della cresta Est. Per i soli interessati a percorrere tale via - aggiunge Tranchero - raccomandiamo la massima prudenza e consigliamo di valutare la possibilità di accedere all’attacco da un altro percorso”.

Sono ancora molti gli alpinisti che, approfittando della favorevole situazione meteo di questo inizio autunno, salgono al Monviso sia dalla via normale che dalla cresta Est, alpinisticamente più impegnativa.

Il rifugio Quintino Sella ha concluso la stagione estiva domenica scorsa, 24 settembre, tuttavia c’è ancora un intenso via vai in questi giorni sui sentieri attorno al Monviso.