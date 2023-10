Rievocazione storica, la vittoria va al borgo albese di Santa Barbara

Non c'è tregua o sosta in questo fine settimana albese tra rievocazioni storiche, sfilate e il tradizionale Palio degli Asini. Ieri sera, la giuria ha premiato il borgo di Santa Barbara per la migliore scena di rievocazione storica con l'episodio "Nella da Cortemilia".

Un sabato di grande impatto, impegno e passione, che ha molto colpito l'assessore al Turismo Emanuele Bolla: "Una serata bellissima, ogni anno il livello qualitativo delle rappresentazioni e della rievocazione storica si alza, da tutti i punti di vista, sia dei contenuti che a livello tecnico. In questo fine settimana del folclore albese, il mio ringraziamento va a tutti i borghi e ai volontari che si impegnano alacremente per regalarci spettacoli, eventi ed emozioni che valorizzano il nome di Alba e il senso di appartenenza".

In premio è stato consegnato al Borgo Santa Barbara un quadro realizzato da Eugenio Tibaldi, pittore del Palio 2023.