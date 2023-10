Roccabruna consegna la Castagna d'oro a Giovanni Quaglia

A Roccabruna ieri pomeriggio, sabato 30 settembre, alla presenza del sindaco Marco Arneodo e del presidente dell’associazione Amici dell’Acciuga Maurizio Bagnaschi, si è svolta l’ufficiale inaugurazione della 44ª Gran Castagnata e 19ª Fiera di Valle.



Per l’occasione, è stata consegnata la 1ª Castagna d’Oro, premio al merito, all’operato e alla dedizione. A riceverlo, di fronte ad amministratori, dirigenti e istituzioni bancarie di vari paesi della nostra provincia, è stato il professor Giovanni Quaglia. “Questo premio va a Giovanni Quaglia - ha detto il sindaco Marco Arneodo - per il forte senso d’appartenenza, l’impegno, la passione e il servizio del territorio”.

Classe 1947, cuneese, laureato in Lettere, docente di Economia e Direzione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Management - Sezione di Economia e Direzione delle Imprese), revisore ufficiale dei Conti, giornalista pubblicista, il professor Quaglia vanta una consolidata esperienza al vertice di società anche quotate, enti, istituzioni, associazioni culturali e organizzazioni non profit. Presidente delle società OGR-CRT, REAM SGR, Autostrada Torino-Savona, è stato vice Presidente vicario sia della Fondazione CRT (1994-2000 e 2004-2012) sia della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT (2007-2012). Ex presidente della Fondazione CRT, è stato anche consigliere di amministrazione di Unicredit fino al 2015, con il ruolo di componente dei Comitati “Corporate Governance, HR and Nomination”, “Parti Correlate e Investimenti in Equity” e dell’Organismo di Vigilanza. In ambito Acri (l’associazione delle Fondazioni italiane) è stato componente del Direttivo, del Collegio Sindacale e dell’Ufficio Presidenza (2004-2012).

“Questa mia passione per il territorio - ha spiegato il professor Quaglia - si basa su due elementi di fondo: mettere sempre al centro di ogni attività la persona e cercare di costruire così una comunità”. Fin da giovane, quell’avere ben chiari i propri obiettivi aveva spinto il professor Quaglia a tenacemente credere nelle proprie capacità e svilupparle fino a raggiungere ammirevoli obiettivi. Un’esperienza che gli ha permesso, una volta adulto, di comprendere a pieno l’importanza di investire sui giovani, nel loro essere parte attiva per lo sviluppo del territorio, nonché di un importante futuro possibile.

E i giovani ieri pomeriggio non sono solo stati presenti, bensì protagonisti in un’occasione davvero importante. Al termine della premiazione, infatti, i ragazzi della classe musicale dell’Istituto Comprensivo di Dronero, diretti dai loro insegnanti, si sono esibiti in un emozionante concerto. Al termine, l’ufficiale taglio del nastro da parte del sindaco Arneodo, con il presidente Bagnaschi e tutte le autorità presenti. L’inizio così ufficiale della Fiera di Valle a Roccabruna.