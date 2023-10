In aereo con la famiglia: ecco dei consigli utili per volare con i bambini

Per tanti genitori può essere una sfida fare Il viaggio in aereo con i bambini. Anche se le compagnie aeree offrono servizi impeccabili e assistenza personalizzata, non fa male prepararsi in anticipo. A questo proposito, abbiamo preparato una serie di consigli per rendere l'esperienza del volo in famiglia il più possibile priva di stress.

Pianificazione e prenotazione

Il compito principale dei genitori è quello di pianificare nel dettaglio tutto ciò che riguarda il viaggio. Questo include la prenotazione del biglietto aereo in anticipo in quanto i prezzi tendono a essere più bassi e la disponibilità sicura. In aggiunta, bisogna considerare i seguenti aspetti:

Scegliere con cura la compagnia aerea. Dato che non tutte le compagnie aeree sono uguali, è necessario fare una ricerca e scegliere quella che meglio si adatta alle esigenze e al budget della famiglia. In caso di eventi imprevisti, come cancellazioni di voli ed eventuali ritardi, vale la pena di prendere in considerazione il programma di rimborso EasyJet, che in questi casi prevede il risarcimento del costo del biglietto.

Requisiti per il visto e la documentazione. Prima di acquistare un biglietto, è necessario verificare i requisiti di visto e documentazione del Paese in cui si intende viaggiare. Ogni Paese ha le proprie regole e normative ed è importante rispettarle per evitare problemi alla dogana. A questo proposito, il governo italiano offre servizi di informazione sui requisiti nei Paesi di destinazione.

Conoscere i requisiti per viaggiare con i minori. In Italia non è più valido registrare i figli minori sul passaporto dei genitori. Ogni bambino deve avere un proprio documento, come prevede la normativa italiana. È necessario saperlo per agire di conseguenza.

Il viaggio

Una volta prenotato il volo, è il momento di preparare il viaggio. Ecco alcuni consigli utili:

Preparare le valigie in modo intelligente. Portare in valigia solo l'essenziale per evitare di trasportare bagagli inutili. Sebbene l'ENAC offra considerazioni generali su cosa portare a bordo, si raccomanda di controllare le restrizioni sui bagagli imposte dalla compagnia aerea, in quanto possono variare da una compagnia all'altra. Inoltre, assicurarsi di portare con sé documenti importanti come passaporti, documenti d'identità dei bambini e biglietti aerei. Una valigetta per tenere organizzati questi documenti può essere molto utile. Non dimenticare un cambio di vestiti per i bambini nel loro bagaglio a mano.

Adottare precauzioni sanitarie. Se qualcuno dei viaggiatori, compresi i bambini, ha condizioni mediche preesistenti, assicurarsi di portare con sé i farmaci e i documenti medici necessari. Questi possono essere presentati al personale di volo.

All'aeroporto

Una volta arrivati in aeroporto, è importante seguire alcuni passaggi per garantire un processo di imbarco senza intoppi e senza stress, soprattutto per i bambini:

Arrivare in anticipo. Arrivare in aeroporto in tempo utile è essenziale per evitare la fretta e lo stress. La maggior parte delle compagnie aeree con siglia di arrivare almeno due ore prima della partenza per i voli nazionali e tre ore per i voli internazionali.

Controllo passaporti e sicurezza. Appena arrivati in aeroporto e imbarcato il bagaglio, è necessario passare per il controllo passaporti e la sicurezza, in modo da rendere l'operazione poco frettolosa. È consigliabile avere a portata di mano i documenti d'identità e i biglietti aerei per un rapido accesso.

Condividere con i bambini. I genitori potrebbero non essere abituati a intrattenere i propri figli per lunghi periodi di tempo. I bambini, per loro natura, sono irrequieti e curiosi; bisogna condividere con loro il mondo che stanno conoscendo. Una volta superati i controlli è consigliabile lasciarli giocare ed esplorare, ovviamente sotto la supervisione di un adulto. Portarli in bagno prima dell'imbarco è una buona pratica.

Durante il volo

Una volta a bordo, ci sono delle considerazioni importanti per rendere il volo il più confortevole per tutti, soprattutto se si viaggia con i bambini:

Sicurezza e comfort. Questi aspetti sono essenziali quando si viaggia con bambini. La cintura di sicurezza deve essere fissata correttamente al sedile e allacciata a seconda della sua età. In caso di viaggi con bambini in braccio, esistono cinture di sicurezza speciali che vengono montate con la consulenza del personale di bordo.

Prendersi cura della propria salute. Durante il volo, bambini e adulti dovrebbero essere ben idratati, poiché l'aria condizionata tende a seccare l'atmosfera.

Intrattenimento in volo. Molte compagnie aeree offrono schermi individuali con un'ampia scelta di film, programmi televisivi e musica. Tuttavia, è consigliabile portare con sé il giocattolo o il pupazzo preferito del bambino.

Conclusione

Viaggiare in aereo può essere un'esperienza emozionante e per i bambini sarà senza dubbio indimenticabile. Tuttavia, perché sia davvero meraviglioso, è essenziale un'attenta pianificazione, dalla prenotazione dei voli alla scelta della classe di servizio, e la conoscenza di tutti gli aspetti del viaggio per godere di un volo senza problemi. I link qui riportati sono una fonte affidabile di informazioni aggiornate relative ai voli e ai viaggi dall'Italia.