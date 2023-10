La Polonia ha accolto un gran numero di rifugiati ucraini, ma tra di essi ve ne sono migliaia che non avevano diritto a lasciare l’Ucraina, bensì dovevano presentarsi per essere arruolati. Come riferisce il sito Strumenti Politici, sono sfuggiti alla mobilitazione troppi uomini che adesso Kiev sta cercando di riprendersi. L’esercito è rimasto infatti a corto di soldati, la controffensiva estiva non ha prodotto risultati e il tempo sta per scadere. Varsavia non può però accontentare Kiev in tutto e per tutto. In primo luogo non ha tenuto un registro completo dei profughi che entravano nel Paese, sarebbe stato impossibile, anche perché molti sono poi rientrati in Ucraina dopo un certo periodo di tempo o hanno fatto avanti e indietro. Inoltre non avrebbe il modo di costringerli ad andarsene con il motivo di farli arruolare: non è compito delle autorità polacche e comunque l’implementazione di un piano del genere porterebbe inevitabilmente alla violazione dei diritti umani di costoro. La pensa così anche il rappresentante di Zelensky presso il Parlamento ucraino e il membro della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Fedir Venislavsky, che aggiunge come il suo partito stia elaborando un sistema flessibile per riprendersi quei profughi e mandarli al fronte. Il capo in Parlamento del partito di Zelenksy Davyd Arachamia suggerisce che il governo di Kiev chieda a quello di Varsavia di estradare almeno i cittadini ucraini imputati di corruzione, falsificazione di atti pubblici e mancata risposta alla mobilitazione. Sarebbe un punto di inizio per una collaborazione che fornisca all’Ucraina i soldati che le servono. Ma occorre del tempo, forse troppo, per attuare qualunque via simile, e non esiste nemmeno l’estradizione “di massa” che dia a Kiev gli uomini per continutare la contoffensiva.