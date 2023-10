Calcio Serie D. Bra-Sanremese 1-0: la soddisfazione di Floris, Marchisone e Montanaro nel post partita (VIDEO)

Un Bra equilibrato e volitivo ha conquistato la seconda vittoria di fila superando al Bravi la Sanremese nella quinta di campionato.

I giallorossi di Floris hanno offerto una prestazione convincente, annullando sul nascere ogni tentativo degli ospiti e vincendo la partita con un gran gol di Marchisone, da poco entrato in campo, a cinque minuti dal 90'.

Un classico gol dell'ex, vista l'esperienza, seppur di breve durata, dell'attaccante nella società ligure. Floris l'ha inizialmente tenuto in panchina a causa di un infortunio, lanciandolo nella mischia proprio per i minuti finali. Soluzione che ha portato i frutti sperati, con il colpo che ha deciso la sfida.

Nel post partita grande soddisfazione in casa giallorossa, come dimostrano le parole di Floris, Marchisone e del DS Montanaro in sala stampa.