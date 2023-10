Motori: trial, il bargese Alessandro Amè è campione italiano classe TR3 125 (FOTO)

Il pilota bargese di trial Alessandro Amè si è laureato campione italiano classe TR3 125, in sella alla sua TRRS 125, accompagnato dal seguidores Maurino Daniele.

Il successo è arrivato nello scorso weekend, a Lazzate (MB).

Con l'adozione del " Format B" Amè ha già gareggiato nella giornata di sabato aggiudicandosi il titolo con una giornata d'anticipo, in virtù delle sei vittorie ottenute nelle precedenti gare (otto quelle totali, tutte vinte).

Nel mondiale TRIAL 3 ha chiuso al decimo posto, rimanendo così nella top ten durante la trasferta a Vertolaye, in Francia ed ha partecipato al campionato mondiale arrivando 10° assoluto.

Fa parte dei piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri.

E' stato anche convocato, in veste di riserva, per rappresentare l'Italia al Trial della Nazioni ad Auron, in Francia, lo scorso 10 settembre.