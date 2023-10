Atalanta-Juventus 0-0, Allegri resiste

(Adnkronos) -

Atalanta e Juventus pareggiano 0-0 nel match in calendario per la settima giornata della Serie A 2023-2024. La Juve sale a 14 punti, agganciata dal Napoli, e scivola a -4 dalla coppia Inter-Milan che guida la classifica a quota 18. L'Atalanta ha 13 punti.

Il pressing dell'Atalanta è aggressivo e la Juve fatica a uscire palla al piede dalla propria trequarti. Lookman, De Keteleare e Ederson si muovono e danno ampiezza alla manovra nerazzurra. L'Atalanta concede spazi che la Juve non sfrutta per l'imprecisione dei passaggi. Il match si accende al 13' con la chance di Zappacosta, che prima centra Danilo e poi da ottima posizione non inquadra la porta di Szczesny. La formazione di Allegri ha a disposizione una serie di ripartenze, ma l'imbucata finale non è mai all'altezza: Fagioli ha un paio di corridoi da sfruttare, ma la misura è errata. Chiesa, in attacco assistito da Kean, semina il panico sulla fascia sinistra ma non trova collaborazione in mezzo al 29'. La Juve sembra crescere Fagioli (31') e Kean (35') da fuori cercano di sorprendere Musso, che se la cava.

La ripresa si apre con la chance per gli orobici al 47'. Ederson pennella un cross velenoso, De Keteleare e Zappacosta non arrivano sul pallone. Dall'altra parte Chiesa si mette in proprio al 52': Musso è bravo a disinnescare la conclusione. Il match appare bloccato, con la Juve a fare densità e l'Atalanta incapace di trovare spazi per affondare. I nerazzurri provano a pescare soluzioni in panchina. Muriel, in effetti, lascia il segno con una punizione velenosa al 74'.

Serve una gran parata di Szczesny per evitare il gol dei padroni di casa. La Juve abbandona ogni velleità offensiva e si limita a contenere gli ultimi tentativi dell'Atalanta. Ederson all'88' può provare, ma la sua conclusione incoccia su Gatti. All'89' Szczesny rischia di combinare un disastro sul tiro non irresistibile di Muriel, per sua fortuna il tap-in di Koopmeiners è impreciso. Koopmeiners ha anche l'ultima chance allo scadere: non è la sua giornata, finisce 0-0.